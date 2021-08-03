Flamengo entra em contato com CBF e sinaliza interesse em vacinas doadas pela Conmebol

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Após a Conmebol distribuir vacinas da Covid-19 entre as confederações filiadas, o Flamengo se movimenta nos bastidores para ter acessos às doses. O clube rubro-negro entrou em contato com a CBF, sinalizou o interesse e seguiu todos os passos burocráticos exigidos pela entidade. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal "O Dia".

+ Com reservas e jovens da base, Renato prepara time alternativo do Flamengo para encarar o ABCAntes de aplicar as doses, a CBF está fazendo um levantamento para saber quais membros de cada equipe precisa da vacina. O Flamengo é um dos clubes que preencheram os formulários e, neste momento, aguardam novas orientações da entidade, que ainda não definiu os detalhes para o início da aplicação das doses.

Se o processo demorar, no entanto, é possível que o Flamengo nem precise das doses da CBF para vacinar o elenco. Com cronograma avançado, a Prefeitura do Rio de Janeiro espera vacinar toda a população adulta até o dia 18 de agosto. Everton Ribeiro, por exemplo, aproveitou a data destinada às pessoas de 32 anos e tomou vacina nesta segunda-feira.

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