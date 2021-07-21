Flamengo entra com ação no CAS para impedir jogos durante data Fifa

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Após ficar um longo período sem seus principais jogadores devido à Copa América, o Flamengo quer evitar que o problema se repita futuramente. Com a postura contrária ao atual calendário do futebol brasileiro, o clube entrou com recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça, contra a realização de partidas do Brasileirão e da Copa do Brasil durante as datas Fifa. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal "ge".

+ Flamengo concretiza a 11ª saída de jogador em 2021; veja a lista e os próximos da barcaVale lembrar que o Flamengo entrou com o recurso no STJD para paralisar o Brasileirão durante a disputa da Copa América, mas teve o pedido negado. A diretoria rubro-negra entende que o clube foi prejudicado esportivamente com a realização de 11 rodadas do Brasileirão e uma fase da Copa do Brasil durante o período do torneio continental.

No documento do CAS, é possível ver que o o objetivo do recurso do Flamengo é garantir que as competições da CBF sejam suspensas para garantir a justiça das disputas nas datas Fifa, períodos em que os clubes são obrigados a liberar seus jogadores para seleções.

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