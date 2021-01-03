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Flamengo enfrentará o Fluminense por arrancada, invencibilidade intacta e feito inédito neste Brasileiro

Clássico será válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta, no Maracanã...
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Publicado em 

03 jan 2021 às 07:05

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 07:05

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo iniciou 2021 na última tarde e, neste domingo, seguirá esquentando os motores visando o confronto diante do Fluminense, a ser realizado nesta quarta, pelo Campeonato Brasileiro. Para encarar o Tricolor, o Rubro-Negro lutará para manter uma invencibilidade de mais de quatro anos contra o rival no torneio e, para facilitar, atingir um feito inédito na atual edição: ficar dois jogos seguidos sem sofrer gols.
A respeito da sequência sem derrotas contra o Fluminense: desde 26 de junho de 2016, o Flamengo não sabe o que é perder para o clube das Laranjeiras pelo Brasileirão. Na ocasião, o revés foi por 2 a 1, com gols de Richarlisson e um contra de Willian Arão; Paolo Guerrero descontou.
De lá para cá, em oito jogos, ao todo, o Flamengo ostenta uma invencibilidade: foram cinco vitórias e três empates neste período. No geral, somando todas as competições, são quatro jogos sem ser derrotado para o Fluminense.
A BUSCA POR 'CLEAN SHEETS'
E será importante, até para solidificar o sistema mais frágil da equipe rubro-negra na temporada, sair de campo sem levar gols. Se isto ocorrer, será a primeira vez que o Fla ficará duas partidas seguidas sem ser vazado no Brasileiro-2020. No jogo mais recente, diante do Fortaleza, a zaga - formada por Rodrigo Caio e Natan - saiu do último compromisso de 2020 impenetrável.
No geral, seria o sexto jogo pelo Brasileiro em que o Flamengo conseguiria um "clean sheet" (termo oriundo do futebol inglês para quando o goleiro não sofre gol). Os anteriores ocorreram diante de Coritiba (vitória por 1 a 0), Santos (1 a 0), Sport (3 a 0), Botafogo (1 a 0) e Fortaleza (empate em 0 a 0).
Em tempo: o duelo contra o Fluminense será realizado às 21h30 deste dia 6, no Maracanã e pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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