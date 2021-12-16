Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Flamengo enfrentará o Atlético-MG na busca pelo Tri da Supercopa do Brasil; saiba a data
futebol

Flamengo enfrentará o Atlético-MG na busca pelo Tri da Supercopa do Brasil; saiba a data

Como vice-campeão do Brasileirão, o Rubro-Negro está classificado para o torneio o qual ganhou as duas edições anteriores, em 2020 e 2021, contra o Athletico e Palmeiras...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 dez 2021 às 23:35

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 23:35

Após vencer o jogo de ida por 4 a 0, no Mineirão, o Atlético-MG confirmou o título da Copa do Brasil nesta quarta, na Arena da Baixada, ao vencer por 2 a 1 o Athletico. Desta forma, o Flamengo terá a oportunidade de enfrentar o Galo na Supercopa do Brasil de 2022 e buscar o tricampeonato do torneio. No calendário divulgado pela CBF, a decisão está marcada para 20 de fevereiro.Apesar de ter terminado a temporada de forma frustrante, com os vices da Libertadores e do Brasileirão, o segundo lugar na tabela do torneio nacional garantiu o Flamengo na Supercopa do Brasil do ano que vem, conforme o regulamento previa caso o mesmo time conquistasse o Brasileirão e a Copa do Brasil - como fez o Galo de Cuca, Hulk & Cia, que ainda levou o Estadual no ano.Desde que a CBF reintroduziu a Supercopa do Brasil no calendário do futebol nacional, , há dois anos, o Flamengo venceu as duas edições realizadas. Em 2020, venceu o Athletico por 3 a 0. Em 2021, superou o Palmeiras nos pênaltis após o empate em 2 a 2. Nas duas vezes, o Rubro-Negro chegou como campeão brasileiro e as finais foram no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.
O palco da partida entre Atlético-MG e Flamengo ainda não tem local definido.
Crédito: FlamengoganhouaSupercopadoBrasilem2020e2021(Foto:LucasFigueiredo/CBF

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados