Flamengo encerra preparação para reencontrar o Athletico e vai para jogo do Brasileiro com 7 desfalques

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo finalizou a preparação para enfrentar o Athletico-PR nesta terça, em Curitiba. Chuvoso, o treino desta manhã no Ninho do Urubu serviu para o time de Renato Gaúcho fazer os ajustes finais e tentar vencer o rival que o eliminou da Copa do Brasil, desta vez pela 4ª rodada do Brasileiro, em duelo atrasado. E o técnico já sabe que não poderá contar com sete jogadores. Pouco antes de embarcar para a capital paranaense, o técnico definiu que Rodrigo Caio, apesar de ter se apresentado melhor de dores no joelho, conforme o próprio Flamengo destacou na reapresentação de ontem, não seguirá com a delegação por precaução.

Além dele, outro zagueiro que permanecerá fora de combate é David Luiz. Recuperado de uma lesão na coxa, ele já vem treinando normalmente com grupo há cerca de uma semana, mas, mesmo assim, não volta no próximo compromisso do Fla, que opta por cautela quanto ao seu retorno.

Diego Ribas, Filipe Luís, Pedro (entregues ao departamento médico) e Arrascaeta, que está realizando atividades com fisioterapeutas no gramado, também se recuperam de suas respectivas lesões e serão baixas novamente. O outro desfalque é Bruno Henrique, por suspensão automática.

E o Flamengo deve ir a campo com: Diego Alves; Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Ramon; Willian Arão, Thiago Maia (Vitinho), Andreas Pereira e Everton Ribeiro; Michael e Gabigol.

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Neste momento, o clube carioca é o 3º colocado do Brasileirão, com 49 pontos (dez a menos em relação ao Atlético-MG, líder e com dois jogos a mais na tabela). O jogo entre Flamengo e Athletico será realizado às 16h desta terça-feira, na Arena da Baixada.

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