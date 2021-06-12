Flamengo encerra preparação para duelo com o América-MG; veja provável escalação

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Um Flamengo desfalcado, mas ainda assim reforçado para encarar o América-MG. Na manhã deste sábado, véspera da partida, a equipe treinou sob comando de Mauricio Souza no Ninho do Urubu e encerrou a preparação para o confronto.

+ Gerson é o próximo a sair! Veja todas as transações do Flamengo na Era LandimDesfalques na vitória sobre o Coritiba, Rodrigo Caio, Gerson e Pedro estão à disposição e serão titulares no jogo. O zagueiro era preocupação porque sentiu dores no joelho no período com a seleção brasileira. Pedro e Gerson foram poupados do duelo pela Copa do Brasil por causa do desgaste da longa viagem de volta da Sérvia, onde defenderam a seleção brasileira olímpica. No lugar de Rogério Ceni, que testou positivo para Covid-19, o interino Mauricio Souza não poderá contar com os cinco jogadores convocados para a Copa América: Isla, Piris da Motta, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol. Além deles, César e Thiago Maia seguem em processo de recuperação das cirurgias.

As grandes dúvidas na equipe titular estão na lateral-direita e no meio-campo. Enquanto Matheuzinho e Rodinei disputam uma vaga entre si, o treinador tem um leque de opções para substituir Everto Ribeiro. Uma das alternativas é escalar Michael, mas também há também a possibilidade de adiantar Gerson e manter Gomes.

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Dessa forma, a provável escalação do Flamengo para enfrentar o América-MG é: Diego Alves, Matheuzinho (Rodinei), Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gomes (Michael), Gerson, Vitinho, Bruno Henrique e Pedro.