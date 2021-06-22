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futebol

Flamengo encaminha empréstimo de Richard para o futebol mexicano

Volante colombiano, de 21 anos, atuou apenas em quatro partidas nesta temporada...
LanceNet

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Publicado em 

21 jun 2021 às 21:54

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 21:54

Crédito: Reprodução
Depois de Gerson, mais um volante está de saída do Flamengo. Trata-se de Richard Rios está a caminho do Mazatlán, do México, por empréstimo. O colombiano de 21 anos renovou com o Rubro-Negro até junho de 2023 antes de acertar o seu destino, cuja cessão será até por uma temporada.O antigo vínculo de Richard com o Flamengo expiraria em dezembro deste ano. A informação foi divulgada pelo jornal "O Dia".
Richard chegou ao Flamengo em 2019 após chamar a atenção pela seleção de futsal da Colômbia. O jovem meio-campista teve rápida adaptação ao campo e, na temporada passada e atual, participou das conquistas do Campeonato Carioca pelos profissionais. Pelo sub-20, chegou a ser campeão do Estadual, do Brasileiro, do OPG e da Supercopa em 2019.
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Com a idade estourada para jogar no time sub-20, Richard atuou em quatro partidas nesta temporada, todas pelo Estadual. Vinha com pouco espaço - o último jogo ocorreu no dia 27 de março e por poucos minutos na reta final.

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