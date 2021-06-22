Flamengo encaminha empréstimo de Richard para o futebol mexicano

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Depois de Gerson, mais um volante está de saída do Flamengo. Trata-se de Richard Rios está a caminho do Mazatlán, do México, por empréstimo. O colombiano de 21 anos renovou com o Rubro-Negro até junho de 2023 antes de acertar o seu destino, cuja cessão será até por uma temporada.O antigo vínculo de Richard com o Flamengo expiraria em dezembro deste ano. A informação foi divulgada pelo jornal "O Dia".

Richard chegou ao Flamengo em 2019 após chamar a atenção pela seleção de futsal da Colômbia. O jovem meio-campista teve rápida adaptação ao campo e, na temporada passada e atual, participou das conquistas do Campeonato Carioca pelos profissionais. Pelo sub-20, chegou a ser campeão do Estadual, do Brasileiro, do OPG e da Supercopa em 2019.

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