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Flamengo encaminha empréstimo de João Lucas ao Cuiabá em negócio que pode render até R$ 5 milhões

Recém-promovido à Série A, clube do Mato-Grosso vai arcar integralmente com os salários do lateral-direito...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 17:20

LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2021 às 17:20
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Em fase de montagem do elenco para 2021, o Flamengo encaminhou o empréstimo do lateral-direito João Lucas para o Cuiabá. O clube do Mato Grosso, que disputará a Série A do Brasileirão, está próximo de acertar a contratação do atleta até dezembro e será o responsável por pagar o salário dele durante o período. A notícia foi divulgada pelo jornal "O Dia".
+ De Matheus Cunha a Weverton, conheça as caras novas que vão defender o Flamengo no início do CariocaA tendência é de que os últimos detalhes sejam acertados nos próximos dias e a negociação seja enfim sacramentada. O acordo entre os clubes estabelece uma opção de compra ao Cuiabá fixada em R$ 5 milhões.
Como João Lucas tem contrato com o Flamengo também até dezembro, a diretoria rubro-negra irá estender o vínculo até o fim de 2022 com a confirmação do empréstimo. O motivo é evitar que o atleta possa assinar pré-contrato a partir de julho e sair de graça do clube carioca.
+ Carioca 2021: confira a tabela completa e simule os resultados
João Lucas foi contratado pelo Flamengo em 2019, após se destacar no Carioca pelo Bangu. No entanto, teve poucas oportunidades e praticamente nenhuma sequência de jogos ao longo do tempo. Ao todo, foram 17 partidas e apenas um gol marcado.
Para a lateral-direita, o Flamengo também conta com o chileno Isla e o jovem Matheuzinho, destaque nas categorias de base. Além deles, o clube rubro-negro ainda negocia o retorno de Rafinha, titular da posição nas campanhas dos títulos da Libertadores e do Brasileirão em 2019, além do Carioca, Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil em 2020.

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