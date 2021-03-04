Flamengo encaminha empréstimo de João Lucas ao Cuiabá em negócio que pode render até R$ 5 milhões

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Em fase de montagem do elenco para 2021, o Flamengo encaminhou o empréstimo do lateral-direito João Lucas para o Cuiabá. O clube do Mato Grosso, que disputará a Série A do Brasileirão, está próximo de acertar a contratação do atleta até dezembro e será o responsável por pagar o salário dele durante o período. A notícia foi divulgada pelo jornal "O Dia".

+ De Matheus Cunha a Weverton, conheça as caras novas que vão defender o Flamengo no início do CariocaA tendência é de que os últimos detalhes sejam acertados nos próximos dias e a negociação seja enfim sacramentada. O acordo entre os clubes estabelece uma opção de compra ao Cuiabá fixada em R$ 5 milhões.

Como João Lucas tem contrato com o Flamengo também até dezembro, a diretoria rubro-negra irá estender o vínculo até o fim de 2022 com a confirmação do empréstimo. O motivo é evitar que o atleta possa assinar pré-contrato a partir de julho e sair de graça do clube carioca.

+ Carioca 2021: confira a tabela completa e simule os resultados

João Lucas foi contratado pelo Flamengo em 2019, após se destacar no Carioca pelo Bangu. No entanto, teve poucas oportunidades e praticamente nenhuma sequência de jogos ao longo do tempo. Ao todo, foram 17 partidas e apenas um gol marcado.