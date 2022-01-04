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futebol

Flamengo encaminha contratação em definitivo de Thiago Maia

Thiago Maia chegou ao Flamengo em 2020 por empréstimo do Lille, da França; existe um acordo entre as partes para que o Flamengo pague 4 milhões de euros...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2022 às 22:08

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 22:08

O futuro de Thiago Maia deve ser na Gávea. Isso porque a diretoria do Flamengo tem conversas avanças com o Lille, da França, para que o volante permaneça no clube carioca. A informação foi dada primeiramente pelo jornal "O Dia".> Ano novo, vida nova! Lembre as metas estipuladas pelo Flamengo para 2022Nesse sentido, o volante deve assinar contrato válido com o Flamengo pelos próximos quatro anos. Além disso, existe um acordo entre as partes para que o Rubro-Negro pague 4 milhões de euros, o que dá quase R$ 25,5 milhões na cotação atual, por 50% dos direitos econômicos de Thiago Maia.
Thiago Maia chegou ao Flamengo em 2020 e, apesar de problemas com lesões, foi importante para a equipe dentro de campo quando saudável. Na última temporada, o jogador que pode atuar tanto como primeiro quanto como segundo volante participou de 31 jogos e marcou dois gols.
Crédito: ThiagoMaiadevepermanecernoFlamengo(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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