Flamengo encaminha contratação em definitivo de Thiago Maia

O futuro de Thiago Maia deve ser na Gávea. Isso porque a diretoria do Flamengo tem conversas avanças com o Lille, da França, para que o volante permaneça no clube carioca. A informação foi dada primeiramente pelo jornal "O Dia".> Ano novo, vida nova! Lembre as metas estipuladas pelo Flamengo para 2022Nesse sentido, o volante deve assinar contrato válido com o Flamengo pelos próximos quatro anos. Além disso, existe um acordo entre as partes para que o Rubro-Negro pague 4 milhões de euros, o que dá quase R$ 25,5 milhões na cotação atual, por 50% dos direitos econômicos de Thiago Maia.