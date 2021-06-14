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Flamengo emplaca cinco jogadores na seleção da 3ª rodada do Brasileiro; Vitinho é o 'cara'

Rubro-Negro, agora, se prepara para decidir a vaga de olho nas oitavas da Copa do Brasil, contra o Coritiba, quarta-feira, no Maracanã...
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Publicado em 

14 jun 2021 às 14:26

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 14:26

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Com duas vitórias em dois jogos e um jogo a menos na tabela, o Flamengo está com 100% de aproveitamento na busca pelo tricampeonato brasileiro. A última vitória ocorreu diante do América-MG, por 2 a 0, no Maracanã, e culminou na escolha de cinco jogadores para a Seleção do Torcedor da 3ª rodada, além do craque, chamado de "o cara": Vitinho, autor de duas assistências no jogo.
Conheça o aplicativo de resultados do LANCE! Além do camisa 11, o Fla empacou os seguintes jogadores no time divulgado pela CBF via votação popular (nas redes sociais): Matheuzinho, Filipe Luís, Gerson, Vitinho e Bruno Henrique.
Com o técnico Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza (atual líder do Brasileirão), eleito o melhor da rodada, a equipe da rodada mais recente foi escalada com: Éverson (Atlético-MG), Matheuzinho (Flamengo), Rever (Atlético-MG), Tinga (Fortaleza) e Filipe Luís (Flamengo); Jair (Atlético-MG), Gerson (Flamengo), Taison (Internacional) e Vitinho (Flamengo); Bruno Henrique (Flamengo) e Caio Paulista (Fluminense).
+ Veja a tabela completa do Brasileirão
Há 15 jogos invicto na temporada, o Flamengo, agora, se prepara para decidir a vaga de olho nas oitavas da Copa do Brasil. O próximo duelo, o da volta pela terceira fase, será contra o Coritiba, às 21h30 desta quarta-feira, no Maracanã.

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