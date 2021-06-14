Flamengo emplaca cinco jogadores na seleção da 3ª rodada do Brasileiro; Vitinho é o 'cara'

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Com duas vitórias em dois jogos e um jogo a menos na tabela, o Flamengo está com 100% de aproveitamento na busca pelo tricampeonato brasileiro. A última vitória ocorreu diante do América-MG, por 2 a 0, no Maracanã, e culminou na escolha de cinco jogadores para a Seleção do Torcedor da 3ª rodada, além do craque, chamado de "o cara": Vitinho, autor de duas assistências no jogo.

Conheça o aplicativo de resultados do LANCE! Além do camisa 11, o Fla empacou os seguintes jogadores no time divulgado pela CBF via votação popular (nas redes sociais): Matheuzinho, Filipe Luís, Gerson, Vitinho e Bruno Henrique.

Com o técnico Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza (atual líder do Brasileirão), eleito o melhor da rodada, a equipe da rodada mais recente foi escalada com: Éverson (Atlético-MG), Matheuzinho (Flamengo), Rever (Atlético-MG), Tinga (Fortaleza) e Filipe Luís (Flamengo); Jair (Atlético-MG), Gerson (Flamengo), Taison (Internacional) e Vitinho (Flamengo); Bruno Henrique (Flamengo) e Caio Paulista (Fluminense).

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