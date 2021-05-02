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Flamengo embarca para Quito, e Pedro mira vitória para 'encaminhar classificação' na Libertadores

Atacante analisa dificuldades da altitude de 2.850, mas garante equipe preparada para duelo contra a LDU, válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores
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Publicado em 02 de Maio de 2021 às 16:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2021 às 16:12
Crédito: Reprodução/FlaTV
Após vencer o Volta Redonda por 3 a 0 e encaminhar a classificação para a final do Campeonato Carioca, o Flamengo volta as atenções para a Libertadores. Na tarde deste domingo, a delegação rubro-negra embarcou para Quito, no Equador, onde enfrenta a LDU na terça-feira, pela terceira rodada da fase de grupos do torneio continental.
+ Pintou novidade! Veja a evolução dos patrocinadores na camisa do FlamengoAntes do voo fretado decolar, o atacante Pedro projetou o duelo contra a equipe equatoriana, destacou os efeitos da altitude de 2.850 metros, mas reforçou a importância da vitória para encaminhar a classificação rubro-negra.
- Nós sabemos que vai ser um jogo complicado contra a LDU lá na altitude. A bola fica mais rápida, tem também a questão da respiração, mas a gente está preparado para esse duelo. Vamos entrar para vencer como sempre. Espero que a gente possa fazer um grande jogo, sair de lá com a vitória e encaminhar essa classificação na Libertadores. + Confira os relacionados do Flamengo para encarar a LDU
O Flamengo desembarca na noite deste domingo em Quito e ainda realiza um treino na capital equatoriana nesta segunda para os últimos ajustes antes do confronto com a LDU. A partida será terça-feira, 21h30 (de Brasília), e contará com transmissão em Tempo Real do LANCE!.

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