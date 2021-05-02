Flamengo embarca para Quito, e Pedro mira vitória para 'encaminhar classificação' na Libertadores

Crédito: Reprodução/FlaTV

Após vencer o Volta Redonda por 3 a 0 e encaminhar a classificação para a final do Campeonato Carioca, o Flamengo volta as atenções para a Libertadores. Na tarde deste domingo, a delegação rubro-negra embarcou para Quito, no Equador, onde enfrenta a LDU na terça-feira, pela terceira rodada da fase de grupos do torneio continental.

+ Pintou novidade! Veja a evolução dos patrocinadores na camisa do FlamengoAntes do voo fretado decolar, o atacante Pedro projetou o duelo contra a equipe equatoriana, destacou os efeitos da altitude de 2.850 metros, mas reforçou a importância da vitória para encaminhar a classificação rubro-negra.

- Nós sabemos que vai ser um jogo complicado contra a LDU lá na altitude. A bola fica mais rápida, tem também a questão da respiração, mas a gente está preparado para esse duelo. Vamos entrar para vencer como sempre. Espero que a gente possa fazer um grande jogo, sair de lá com a vitória e encaminhar essa classificação na Libertadores. + Confira os relacionados do Flamengo para encarar a LDU