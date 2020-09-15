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futebol

Flamengo embarca para Quito; BH27 celebra retorno: 'Bastante confiante'

Delegação rubro-negra está a caminho do Equador, onde fará dois jogos pela Libertadores...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 18:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2020 às 18:09
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Com dois compromissos pela frente pelo Grupo A da Libertadores, em Quito, a delegação do Flamengo embarcou para o Equador na noite desta terça-feira. O principal reforço rubro-negro fica por conta de Bruno Henrique, atacante relacionado após desfalcar o time em quatro rodadas do Brasileirão por conta de um edema ósseo no joelho direito. Confiante, o camisa 27 celebrou a volta.
- Muito feliz em estar de volta, depois de 15 dias me recuperando de uma lesão no joelho. Estou bastante confiante neste retorno e focado em jogar bem novamente. É sempre bom estar à disposição do professor, independente de começar jogando ou não. O importante é todos nós estarmos concentrados nesses dois jogos que teremos no Equador. Trazer essas duas vitórias pro Rio será primordial para o Flamengo na sequência da Libertadores - afirmou BH.
O Flamengo embarca para Quito com três desfalques, por outro lado: Diego Alves, João Lucas e Pedro Rocha, todos em recuperação de diferentes lesões.
O Rubro-Negro enfrenta o Indepediente Del Valle na quinta-feira, dia 17, e o Barcelona de Guayaquil no próximo dia 22, ambos jogos pelo Grupo A da Copa.

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