Flamengo embarca para Quito; BH27 celebra retorno: 'Bastante confiante'

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Com dois compromissos pela frente pelo Grupo A da Libertadores, em Quito, a delegação do Flamengo embarcou para o Equador na noite desta terça-feira. O principal reforço rubro-negro fica por conta de Bruno Henrique, atacante relacionado após desfalcar o time em quatro rodadas do Brasileirão por conta de um edema ósseo no joelho direito. Confiante, o camisa 27 celebrou a volta.

- Muito feliz em estar de volta, depois de 15 dias me recuperando de uma lesão no joelho. Estou bastante confiante neste retorno e focado em jogar bem novamente. É sempre bom estar à disposição do professor, independente de começar jogando ou não. O importante é todos nós estarmos concentrados nesses dois jogos que teremos no Equador. Trazer essas duas vitórias pro Rio será primordial para o Flamengo na sequência da Libertadores - afirmou BH.

O Flamengo embarca para Quito com três desfalques, por outro lado: Diego Alves, João Lucas e Pedro Rocha, todos em recuperação de diferentes lesões.