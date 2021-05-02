Flamengo embarca para o Equador neste domingo; veja os relacionados

Sem tempo para descanso. No dia seguinte à vitória por 3 a 0 sobre o Volta Redonda, o elenco do Flamengo se reapresentou, no Ninho do Urubu, e embarca para o Equador ainda neste domingo. Para a partida de terça-feira, pela Libertadores, o técnico Rogério Ceni não contará com Gerson, lesionado.

Além de Gerson, que teve lesão constatada na coxa direita no sábado, Thiago Maia, Rodrigo Caio e César seguem entregues ao departamento médico. Veja os 23 atletas relacionados para o confronto com a LDU nesta terça, em Quito. Léo Pereira - que ficou fora do jogo de sábado pela falta ao treino, na última quinta - foi relacionado para a viagem. De acordo com o clube, que multou o jogador pela indisciplina, o atleta está reintegrado e à disposição do treinador.