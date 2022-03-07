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futebol

Flamengo e Vasco dividem prejuízo com clássico no Nilton Santos, pelo Carioca

Com a receita dos 19.340 torcedores pagantes, o Clássico dos Milhões resultou em resultados financeiros negativos para Flamengo e Vasco, que atuaram no Nilton Santos...
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Publicado em 

07 mar 2022 às 16:20

Publicado em 07 de Março de 2022 às 16:20

Flamengo e Vasco tiveram resultados financeiros negativos com o Clássico dos Milhões, neste domingo no Estádio Nilton Santos, o qual terminou com vitória do Rubro-Negro por 2 a 1. Apesar da receita de R$ 691 mil vinda dos 19.340 ingressos vendidos, o clube da Gávea ficou com um prejuízo de R$ 81.170,87, e o Cruz-Maltino de R$ 76.670,87. Confira os detalhes dos números abaixo!O clássico teve receita total de R$ 691.103,00 e despesas totais de R$ 844.444,74. Ou seja, a operação do jogo no Nilton Santos teve um resultado financeiro negativo de R$ 153.341,74. A diferença nos custos finais de Flamengo (R$ 81.170,87) e Vasco (R$ 76.670,87) se dá pelos R$ 4.500 referentes aos gastos com os exames de doping, cobrados do time vencedor. Mbappé sofre pancada em treino e vira preocupação para o PSG no duelo decisivo contra o Real Madrid pela Champions. O zagueiro Junior Alonso afirmou que deve voltar a jogar no Brasil, será que volta pro Galo?Veja isso e mais no LANCE! Rápido" />
Crédito: FlamengoeVascoentraramemcamponestedomingo,noNiltonSantos(Foto:ArmandoPaiva/LANCEPRESS!

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