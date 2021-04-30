AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Flamengo é premiado como o clube brasileiro de maior engajamento social em 2020

Plataforma "Play For A Cause" premiou as ações realizadas pelo Flamengo em 2020...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 17:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 abr 2021 às 17:16
Crédito: Paula Reis/CRF
A Flamengo foi premiado pela plataforma "Play For a Cause" por ter sido o clube de maior engajamento social em 2020. Isso porque o valor arrecadado com os itens doados pelo Fla foi superior aos demais clubes do país. Santos e Corinthians ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente. A pasta de Responsabilidade Social do clube recebeu o prêmio na Gávea, nesta sexta.
Ao todo, o Flamengo doou 63 itens à plataforma, que geraram 176 mil e 490 reais. Com o valor arrecadado, foram comprados 27.500 quilos de alimentos, impactando a vida de 2.200 famílias.
Ângela Machado, diretora de Responsabilidade Social do Flamengo, comentou:
- Pra nós, esse prêmio é um grande reconhecimento. O reconhecimento de um trabalho social muito sério, sobretudo num momento difícil como esse que estamos vivendo. A gente tem muita convicção no nosso trabalho pela garantia de direitos e nas ações de apoio comunitário, para de alguma forma contribuir com a redução da desigualdade social do país. Então, a gente recebe esse prêmio como um estímulo enorme. A gente sabe que há muito a ser feito ainda, mas estamos muito comprometidos com a nossa missão para minimizar os efeitos da desigualdade para inúmeras famílias no Brasil - acrescentou Camila Nascimento, gerente da pasta.André Georges, fundador da plataforma, também falou sobre o prêmio, destacando a participação dos clubes.
- É uma grande felicidade a gente estar aqui hoje entregando esse prêmio. Principalmente, por saber que essa relação foi construída já há algum tempo. Desde o início, quando a gente começou em 2018... Estar aqui agora com esse resultado super bacana mostra sim um engajamento que o Flamengo tem também fora do campo, na área social. E sendo exemplo fora das quatro linhas. Hoje, a gente consegue entregar esse prêmio com a maior felicidade do mundo. E é muito importante que isso se torne exemplo para que outros clubes também adotem a mesma postura e transformem o esporte numa verdadeira ferramenta de transformação social.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carreta tomba na BR 262 em Iúna
Motorista fica preso às ferragens após carreta tombar na BR 262, em Iúna
Incêndio atinge área de pasto na zona rural da Serra
Incêndio atinge área de pasto na zona rural da Serra
Vaga para camareira de hotel no Sine
ES tem 7.440 vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira (13)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados