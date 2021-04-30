Flamengo é premiado como o clube brasileiro de maior engajamento social em 2020

Crédito: Paula Reis/CRF

A Flamengo foi premiado pela plataforma "Play For a Cause" por ter sido o clube de maior engajamento social em 2020. Isso porque o valor arrecadado com os itens doados pelo Fla foi superior aos demais clubes do país. Santos e Corinthians ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente. A pasta de Responsabilidade Social do clube recebeu o prêmio na Gávea, nesta sexta.

Ao todo, o Flamengo doou 63 itens à plataforma, que geraram 176 mil e 490 reais. Com o valor arrecadado, foram comprados 27.500 quilos de alimentos, impactando a vida de 2.200 famílias.

Ângela Machado, diretora de Responsabilidade Social do Flamengo, comentou:

- Pra nós, esse prêmio é um grande reconhecimento. O reconhecimento de um trabalho social muito sério, sobretudo num momento difícil como esse que estamos vivendo. A gente tem muita convicção no nosso trabalho pela garantia de direitos e nas ações de apoio comunitário, para de alguma forma contribuir com a redução da desigualdade social do país. Então, a gente recebe esse prêmio como um estímulo enorme. A gente sabe que há muito a ser feito ainda, mas estamos muito comprometidos com a nossa missão para minimizar os efeitos da desigualdade para inúmeras famílias no Brasil - acrescentou Camila Nascimento, gerente da pasta.André Georges, fundador da plataforma, também falou sobre o prêmio, destacando a participação dos clubes.