Flamengo e Olympique acertam detalhes finais e ficam perto de sacramentar transferência de Gerson

Após longas negociações, Flamengo e Olympique de Marselha caminham para um acordo sobre a transferência de Gerson. O clube francês aceitou as exigências impostas pela diretoria rubro-negra e está perto de sacramentar a chegada do volante. A informação foi divulgada inicialmente pelo site "ge".
+ Copa América no Brasil: Flamengo vai à CBF pedir a paralisação do Campeonato Brasileiro Neste momento, os departamentos jurídicos dos clubes dialogam para ajustes burocráticos no contrato - um dos estágios finais da negociação. Há, inclusive, a expectativa de que uma reunião nesta terça-feira defina a venda de Gerson ao Olympique de Marselha.
Os valores do negócio são mantidos em sigilo, mas gira em torno de 25 milhões de euros (R$ 160 milhões) fixos, além de bonificações que podem fazer o montante chegar a 30 milhões de euros. Para isso, Gerson terá que alcançar metas individuais e ajudar o clube francês em objetivos coletivos. O Flamengo ainda manterá de 20 a 25% em uma venda futura do volante.
+ Confira a tabela completa do Brasileirão após a 1ª rodada
Titular na vitória sobre o Palmeiras no domingo, Gerson embarcou nesta segunda-feira para se apresentar à Seleção Olímpica na Sérvia. A tendência é que a volta conte com uma escala na França para o atleta passar por exames médicos e assinar o contrato de cinco anos com o Olympique de Marselha.
Gerson chegou ao Flamengo em julho de 2019, com o clube pagando R$ 58,9 milhões por 100% dos direitos econômicos do jogador, que pertencia à Roma. Ainda foram desembolsados R$ 5,9 milhões com luvas e custos da transação.
O Coringa, como é chamado pela Nação, ultrapassou a marca dos 100 jogos com a camisa do Flamengo recentemente. Gerson marcou sete gols pelo Rubro-Negro e fez história. Conquistou os títulos do Brasileiro (2019 e 2020), da Libertadores (2019), do Carioca (2020 e 2021), da Supercopa do Brasil (2020 e 2021) e da Recopa Sul-Americana (2020).