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futebol

Flamengo e Lyon não chegam a acordo, e Thiago Mendes seguirá na França

Rubro-Negro não aceitou os termos exigidos pelo clube francês pelo volante...

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 14:45

LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2021 às 14:45
Crédito: Divulgação/Lyon
A negociação entre Flamengo e Lyon envolvendo Thiago Mendes chegou ao fim. A direção da Gávea não chegou aos termos desejados pelos franceses. Assim, volante não reforçará o Rubro-Negro na temporada. Não houve um acordo entre as partes em relação à opção de compra após o período de empréstimo, e Thiago Mendes está à disposição do técnico Peter Bosz para a estreia do Lyon no Campeonato Francês, no próximo sábado, contra o Stade.+ Confira a classificação e os próximos jogos do Flamengo no Brasileirão!A informação foi inicialmente publicada pelo "O Dia" e confirmada pelo LANCE!. O Lyon - que comprou Thiago Mendes do Lille em 2019, por cerca de R$ 100 milhões -exigiu a cláusula de obrigação de compra após o empréstimo para negociá-lo. Apesar da presença de Marcos Braz e Bruno Spindel na França e das negociações diretas com o diretor Juninho Pernambucano, não houve acerto.O desejo do atleta em defender o Flamengo foi levado em consideração pelo Lyon, mas agora Thiago Mendes - que tem contrato até 2023 - segue no clube. Em suas temporadas no Lyon, o volante fez 37 e 35 partidas, respectivamente.O Flamengo, por sua vez, segue atrás de reforços, mas vem encontrando dificuldades no mercado. Atualmente, o técnico Renato Gaúcho tem três volantes no elenco profissional: Willian Arão, Thiago Maia e João Gomes.

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