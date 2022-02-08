Flamengo e Fluminense tem prejuízo dividido em clássico no Nilton Santos

No primeiro clássico da temporada 2022, Flamengo e Fluminense tiveram prejuízo no Estádio Nilton Santos. Os valores foram divididos entre as duas equipes, como normalmente acontece nos embates entre rivais no Rio de Janeiro. O Rubro-Negro arcou com R$ 39.340,33, enquanto o Tricolor com R$ 34.840,33. A diferença nos números é por conta do doping feito pelo Fla.O público pagante foi de 19.894, enquanto o presente ficou na casa dos 20.485. A renda total foi de R$ 755.733,00. Entretanto, as despesas foram altas e o valor final foi de R$ 825.413,66. Entre os gastos estão R$ 16 mil pelo árbitro de vídeo, R$ 150 mil no aluguel do estádio e R$ 268.170,38 em despesa operacional.