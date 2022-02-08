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futebol

Flamengo e Fluminense tem prejuízo dividido em clássico no Nilton Santos

Equipes arcaram com quase R$ 35 mil cada uma e o Rubro-Negro pagou um pouco a mais por conta do doping; Flu venceu por 1 a 0 pelo Carioca...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 18:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2022 às 18:06
No primeiro clássico da temporada 2022, Flamengo e Fluminense tiveram prejuízo no Estádio Nilton Santos. Os valores foram divididos entre as duas equipes, como normalmente acontece nos embates entre rivais no Rio de Janeiro. O Rubro-Negro arcou com R$ 39.340,33, enquanto o Tricolor com R$ 34.840,33. A diferença nos números é por conta do doping feito pelo Fla.O público pagante foi de 19.894, enquanto o presente ficou na casa dos 20.485. A renda total foi de R$ 755.733,00. Entretanto, as despesas foram altas e o valor final foi de R$ 825.413,66. Entre os gastos estão R$ 16 mil pelo árbitro de vídeo, R$ 150 mil no aluguel do estádio e R$ 268.170,38 em despesa operacional.
As duas equipes vem tendo prejuízos constantes do Carioca. O Fluminense, por exemplo, ficou no vermelho nas duas partidas no Luso-Brasileiro (R$ 171.404,39 contra o Bangu e R$ 172.603,85 diante do Audax Rio) e ainda arcou com os custos do duelo com o Madureira em Volta Redonda, que ficaram em R$ 30.375,87. No total, são R$ 409.224,44 neste Estadual.
Crédito: FluminensevenceuoFlamengonoúltimodomingo,peloCampeonatoCarioca(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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