Flamengo e Fluminense fazem o 23º clássico fora do Rio de Janeiro; relembre as partidas

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Sem o Maracanã, à disposição da Conmebol para a final da Copa América, Flamengo e Fluminense precisarão se enfrentar, neste domingo, às 16h (de Brasília), pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro longe do Rio de Janeiro. O palco escolhido pelo rubro-negro foi a Neo Química Arena, casa do Corinthians, em São Paulo, no que será o 23º clássico fora do Estado na história.

Até o momento, desde 1942, o Rubro-Negro leva vantagem no histórico com sete vitórias contra apenas quatro do Tricolor. Os outros 11 duelos terminaram empatados. Uma dessas igualdades no placar foi um 0 a 0 em 1974, quando houve disputa de pênaltis e o Flu foi o vencedor.

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​Das 22 partidas, 11 foram em jogos oficiais e as cidades que mais receberam o Fla-Flu foram Brasília, com seis, e Juiz de Fora, com três. São Paulo chegará também aos três neste domingo. Houve ainda um na Espanha, no Estádio de Riazor, em Corunha, em 1978. De todos os encontros, seis foram no século XXI.

Entre os mais recentes, em 2016 houve três fora do Rio. Uma vitória para o Flamengo no Mané Garrincha, um empate no Pacaembu e um triunfo do Fluminense na Arena das Dunas. Em 2017, a dupla empatou no Kléber Andrade, em Cariacica. Já em 2018, goleada do Flu na Arena Pantanal e um último clássico em Brasília com vitória do Fla. Veja a seguir todos os confrontos.RELEMBRE OS JOGOS:

Flamengo 0x0 FluminenseData - 12/3/1942Estádio - Pacaembu, São Paulo (SP)Campeonato - Torneio Quinela de Ouro 1942

Flamengo 1x1 FluminenseData - 13/7/1947Estádio - Ilha do Retiro, Recife (PE)Campeonato - Amistoso 1947

Flamengo 2x5 FluminenseData - 6/1/1949Estádio - Presidente Vargas, Fortaleza (CE)Campeonato - Amistoso 1949

Flamengo 5x0 FluminenseData - 8/1/1949Estádio - Avenida da Graça, Salvador (BA)Campeonato - Amistoso 1949

Flamengo 1x1 FluminenseData - 5/6/1949Estádio - Montanha, Porto Alegre (RS)Campeonato - Amistoso 1949

Flamengo 3x2 FluminenseData - 11/6/1966Estádio - Pedro Ludovico, Goiânia (GO)Campeonato - Amistoso 1966

Flamengo 0x0 FluminenseData - 28/11/1971Estádio - Batistão, Aracaju (SE)Campeonato - Amistoso 1971

Flamengo 0x0 FluminenseData - 27/1/1974Estádio - Pelezão, Brasília (DF)Campeonato - Amistoso 1974

Flamengo 1x2 FluminenseData - 25/6/1977Estádio - José Procópio, Juiz de Fora (MG)Campeonato - Amistoso 1977

Flamengo 0x0 FluminenseData - 12/8/1978Estádio - Riazor, La Coruña (ESP)Campeonato - Trofeu Teresa Herrera 1978

Fluminense 0x5 FlamengoData - 2/12/1989Estádio - Municipal Juiz Fora, Juiz de Fora (MG)Campeonato - Brasileiro 1989

Fluminense 1x2 FlamengoData - 21/10/1990Estádio - Municipal Juiz Fora, Juiz de Fora (MG)Campeonato - Brasileiro 1990

Flamengo 0x0 FluminenseData - 18/10/1995Estádio - Amigão, Campina Grande (PB)Campeonato - Brasileiro 1995

Flamengo 2x1 FluminenseData - 7/6/1997Estádio - Mané Garrincha, Brasília (DF)Campeonato - Copa Rede Bandeirantes 1997

Flamengo 0x0 FluminenseData - 31/1/1998Estádio - Mané Garrincha, Brasília (DF)Campeonato - Torneio Rio-São Paulo 1998

Flamengo 0x0 FluminenseData - 20/3/2016Estádio - Pacaembu, São Paulo (SP)Campeonato - Carioca 2016

Flamengo 1x2 FluminenseData - 26/6/2016Estádio - Arena das Dunas, Natal (RN)Campeonato - Brasileiro 2016

Fluminense 1x1 FlamengoData - 2/4/2017Estádio - Kléber Andrade, Cariacica (ES)Campeonato - Carioca 2017