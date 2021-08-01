Flamengo é escalado para enfrentar o Corinthians com duas mudanças em relação à goleada sobre o ABC

O Flamengo está escalado para a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, em duelo diante do Corinthians, na Neo Química Arena, a iniciar às 16h deste domingo. Embalado com cinco vitórias consecutivas sob o comando da equipe, Renato Gaúcho não promoveu novidades, sem poder contar com Rodrigo Caio.Assim, o Rubro-Negro vai a campo com: Diego Alves; Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Em relação ao último jogo (goleada sobre o ABC na Copa do Brasil), as únicas mudanças no Flamengo são as voltas de Filipe Luís e Gustavo Henrique, poupados no meio da semana. Veja todos os atletas disponíveis: Cabe destacar que o Flamengo não perde para o Corinthians no Brasileirão desde julho de 2016, quando foi derrotado por 4 a 0 na Arena. Desde então, são nove duelos, com seis vitórias rubro-negras e três empates. A mais recente foi um acachapante massacre por 5 a 1, na edição passada da competição, quando o time ainda era comandado por Domènec Torrent.