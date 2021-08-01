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Flamengo é escalado para enfrentar o Corinthians com duas mudanças em relação à goleada sobre o ABC

Rubro-Negro enfrenta o Timão às 16h deste domingo, na Neo Química Arena...
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Publicado em 

01 ago 2021 às 15:16

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 15:16

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo está escalado para a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, em duelo diante do Corinthians, na Neo Química Arena, a iniciar às 16h deste domingo. Embalado com cinco vitórias consecutivas sob o comando da equipe, Renato Gaúcho não promoveu novidades, sem poder contar com Rodrigo Caio.Assim, o Rubro-Negro vai a campo com: Diego Alves; Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.
Em relação ao último jogo (goleada sobre o ABC na Copa do Brasil), as únicas mudanças no Flamengo são as voltas de Filipe Luís e Gustavo Henrique, poupados no meio da semana. Veja todos os atletas disponíveis: Cabe destacar que o Flamengo não perde para o Corinthians no Brasileirão desde julho de 2016, quando foi derrotado por 4 a 0 na Arena. Desde então, são nove duelos, com seis vitórias rubro-negras e três empates. A mais recente foi um acachapante massacre por 5 a 1, na edição passada da competição, quando o time ainda era comandado por Domènec Torrent.
+ Fla na cola do G-4: veja a tabela completa do Brasileirão
Com 21 pontos em 11 jogos, o Flamengo ocupa a 6ª posição no Brasileiro.

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