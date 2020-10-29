Flamengo e ENS firmam parceria de patrocínio para os esportes olímpicos e bolsas de estudo a atletas

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A fim de promover o desenvolvimento de novos talentos para a equipe de natação e auxiliar atletas olímpicos do clube, o Flamengo e a Escola de Negócios e Seguros (ENS) firmaram uma parceria, anunciada nesta quinta. O acordo será oficialmente sacramentado no dia 3 de novembro, na Gávea.

Assim, o Fla poderá oferecer a torcedores e atletas de áreas vulneráveis cerca de 110 bolsas de estudo integrais em cursos de graduação e de MBA da ENS. E, de acordo com a assessoria de imprensa da instituição de ensino, o clube possui 44% de atletas dessa categoria oriundos de áreas de vulnerabilidade e de risco.

A ENS, por sua vez, assumirá os naming rights do time rubro-negro de nadadores, que passará a se chamar Equipe de Natação Flamengo ENS.

Além disso, se tornará patrocinadora oficial dos esportes olímpicos do clube e terá direito a diversas ações de marketing, como aplicação da marca nos uniformes de treino e de competição e mídia social.

- Como instituição de ensino, temos uma missão social a cumprir perante a sociedade. Essa parceria nasce com propósitos de sustentabilidade, responsabilidade social e fomento ao esporte olímpico nacional - disse o presidente da ENS, Robert Bittar.

- O Flamengo tem um nome de amplitude nacional. Portanto, com essa ação estamos contribuindo diretamente para a disseminação da cultura do seguro e para a formação e capacitação de atletas olímpicos, que são exemplos para uma sociedade forte e resiliente - falou Tarcísio Godoy, diretor geral da ENS.