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Flamengo e ENS firmam parceria de patrocínio para os esportes olímpicos e bolsas de estudo a atletas

'O Flamengo tem um nome de amplitude nacional. Estamos contribuindo para a disseminação da cultura do seguro e formação e capacitação de atletas', diz diretor da ENS...

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 17:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 out 2020 às 17:42
Crédito: Reprodução/Site Oficial
A fim de promover o desenvolvimento de novos talentos para a equipe de natação e auxiliar atletas olímpicos do clube, o Flamengo e a Escola de Negócios e Seguros (ENS) firmaram uma parceria, anunciada nesta quinta. O acordo será oficialmente sacramentado no dia 3 de novembro, na Gávea.
Assim, o Fla poderá oferecer a torcedores e atletas de áreas vulneráveis cerca de 110 bolsas de estudo integrais em cursos de graduação e de MBA da ENS. E, de acordo com a assessoria de imprensa da instituição de ensino, o clube possui 44% de atletas dessa categoria oriundos de áreas de vulnerabilidade e de risco.
A ENS, por sua vez, assumirá os naming rights do time rubro-negro de nadadores, que passará a se chamar Equipe de Natação Flamengo ENS.
Além disso, se tornará patrocinadora oficial dos esportes olímpicos do clube e terá direito a diversas ações de marketing, como aplicação da marca nos uniformes de treino e de competição e mídia social.
- Como instituição de ensino, temos uma missão social a cumprir perante a sociedade. Essa parceria nasce com propósitos de sustentabilidade, responsabilidade social e fomento ao esporte olímpico nacional - disse o presidente da ENS, Robert Bittar.
- O Flamengo tem um nome de amplitude nacional. Portanto, com essa ação estamos contribuindo diretamente para a disseminação da cultura do seguro e para a formação e capacitação de atletas olímpicos, que são exemplos para uma sociedade forte e resiliente - falou Tarcísio Godoy, diretor geral da ENS.
Para o vice-presidente de Esportes Olímpicos do Flamengo, Delano Franco, a parceria com a ENS, chega em um momento oportuno, já que, em 2021, serão realizados os Jogos Olímpicos de Tóquio.

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