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Clássico

Flamengo é dominante e vence o Botafogo sob os olhares de John Textor

Clássico encerrou a 8ª rodada do Campeonato Carioca, no Nilton Santos, que contou com a presença do investidor alvinegro, John Textor

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 22:54

LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2022 às 22:54
Arrascaeta marcou o terceiro gol do Flamengo sobre o Botafogo
Arrascaeta marcou o terceiro gol do Flamengo sobre o Botafogo Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
Não teve ressaca de Supercopa do Brasil ou presença de John Textor no Estádio Nilton Santos que intimidasse o Flamengo. Nesta quarta-feira (23), pelo encerramento da 8ª rodada do Carioca, o Rubro-Negro dominou o Botafogo e venceu por 3 a 1, com gols de Pedro, Gabigol e Arrascaeta. Os mandantes reclamaram de um pênalti não marcado ainda na etapa inicial, mas pouco fizeram para reagir e viram o tabu de quatro anos sem vencer o rival ampliar. Na reta final e já sem esperanças, descontaram com gol contra de Léo Pereira.

O JOGO

O Flamengo não quis saber de respeitar a casa do rival. Chegou com o pé na porta, mesmo com cinco modificações em relação ao time da Supercopa do Brasil, e tratou logo fazer valer o seu início arrasador. Com naturalidade e mobilidade no ataque, Pedro recebeu de Arrascaeta e abriu o marcador, logo aos 7 minutos. Os dois ainda teriam ótimas oportunidades cara a cara com Gatito, mas o centroavante parou no goleiro e o uruguaio, na trave - aliás, o camisa 14 faria um pintura daquelas, com extrema classe no domínio e chute.
Passada a blitz do Flamengo, o Botafogo esboçou uma reação para sair do sufoco. Numa cobrança de escanteio ensaiada, a bola tocou na mão de Pedro, mas o árbitro Grazianni Maciel Rocha não entendeu como lance faltoso. Por ser clássico, havia VAR, mas o jogo seguiu sem a marcação, revoltando os jogadores alvinegros - tanto que Matheus Nascimento, pouco depois, confundiu a marcação mais agressiva do time com força em excesso, e levou amarelo.
Quando a partida amornou e parecia que apenas um gol seria anotado na etapa inicial, Gabi puxou em velocidade, venceu na rapidez e no corpo, depois de erro de Breno, e tabelou com Lázaro. Marcou de direita, sem dar chances para Gatito. Na saída, o trio de arbitragem recebeu muitos objetos arremessados por torcedores do Botafogo. Já a do Fla aproveitou o cenário favorável para provocar o Alvinegro. Cantou sobre "chororô" e chamou de "time de vendido", em alusão à aquisição do investidor John Textor, que assistiu ao seu primeiro clássico por aqui.
O Botafogo voltou mais enérgico, tentando ameaçar o Flamengo. Até marcou, mas houve impedimento na jogada. Matheus Nacimento pouco pôde fazer, encaixotado entre os três zagueiros rubro-negros, que foram auxiliados por um time melhor em todos os sentidos. E a vantagem ainda seria ampliada depois de uma incansável troca de passes, em lance de dar orgulho a Paulo Sousa e finalizado com maestria por Arrascaeta, de fora. Foi um domínio marcante, que não se apagou com o gol contra de Léo Pereira, já no fim e com o time de Lúcio Flávio abatido.
Com a vitória desta noite, o Fla alastrou a sua ampla série invicta sobre o Botafogo. Já são oito jogos de invencibilidade, com sete vitórias e um empate no período. A última derrota ocorreu em novembro de 2018, quando foi derrotado no Niltão por 2 a 1, pelo Brasileirão

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