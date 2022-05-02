Flamengo e clubes de São Paulo marcam reunião para criação de liga

Os bastidores do futebol brasileiro ganharão um capítulo relevante nas próximas horas. Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos e Red Bull Bragantino preparam a criação da nova Liga independente e, para avançar nas pretensões, terão seus respectivos representantes se reunindo nesta terça, em um hotel em São Paulo, às 10h (de Brasília), para debater o tema. A informação inicial é do "Goal" e foi confirmada pelo LANCE!. Enquanto Flamengo e Corinthians estão alinhados, em conversas frequentes e almejam seguir com uma maior fatia dos direitos de transmissão televisiva, por conta de terem as torcidas mais populosas do país, Athletico-PR, Atlético-MG e Fortaleza já se manifestaram, nos bastidores, que visam a igualdade nas divisões das cotas de TV.