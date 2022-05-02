Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Flamengo e clubes de São Paulo marcam reunião para criação de liga

Embora interessados e dispostos a aceitar oferta, Athletico-PR, Atlético-MG e Fortaleza divergem sobre cotas de TV...

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 20:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2022 às 20:44
Os bastidores do futebol brasileiro ganharão um capítulo relevante nas próximas horas. Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos e Red Bull Bragantino preparam a criação da nova Liga independente e, para avançar nas pretensões, terão seus respectivos representantes se reunindo nesta terça, em um hotel em São Paulo, às 10h (de Brasília), para debater o tema. A informação inicial é do "Goal" e foi confirmada pelo LANCE!. Enquanto Flamengo e Corinthians estão alinhados, em conversas frequentes e almejam seguir com uma maior fatia dos direitos de transmissão televisiva, por conta de terem as torcidas mais populosas do país, Athletico-PR, Atlético-MG e Fortaleza já se manifestaram, nos bastidores, que visam a igualdade nas divisões das cotas de TV.
Mario Celso Petraglia, presidente do Conselho Administrativo e homem-forte da diretoria do Athletico, aliás, busca angariar clubes que, embora interessados na Liga, aspirem um acordo com equanimidade nos valores quanto aos direitos televisivos.
> Veja a tabela do Brasileirão
A Liga Espanhola, a Premier League e a BTG Pactual fizeram ofertas para clubes brasileiros para comandar a liga nacional, mas atuais divergências nos bastidores ainda não culminaram no acerto. Além da desta terça, novas reuniões estão previstas nos próximos meses.
Crédito: TaçadoCampeonatoBrasileiro(Foto:LucasFigueiredo/CBF

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bragantino corinthians flamengo palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Maior produtor de camisinhas do mundo pode subir preços em até 30% por causa da guerra no Irã
Adolescente de 17 anos é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica
Adolescente autista é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica
Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados