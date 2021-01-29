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futebol

Flamengo dobra chances de título após vitória sobre o Grêmio; confira

Rubro-Negro assumiu a vice-liderança com 58 pontos, quatro a menos do que o líder Inter...
LanceNet

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Publicado em 

29 jan 2021 às 11:30

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 11:30

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
A vitória por 4 a 2 sobre o Grêmio, nesta quinta-feira, reacendeu a esperança do Flamengo na briga pelo título do Brasileirão. Com o resultado, o Rubro-Negro ultrapassou Atlético-MG e São Paulo na tabela, assumiu a vice-liderança e diminuiu a vantagem do líder Internacional para quatro pontos. Diante desse contexto, a equipe dobrou as chances matemáticas de levantar a taça ao fim da competição.
+ ATUAÇÕES: Gabigol brilha e comanda vitória do Flamengo sobre o GrêmioAntes da partida, o Flamengo tinha apenas 6% de chances de conquistar o título, de acordo com o matemático Tristão Garcia. Depois da vitória, as probabilidades aumentaram para 13%.
O grande favorito para levantar a taça continua sendo o Internacional, mas o Colorado sofreu uma leva reduzida nas chances após a vitória do Flamengo. Antes da partida desta quinta-feira, era de 75%. Agora é de 69%.
São Paulo e Atlético-MG fecham a lista dos times que ainda sonham com o título do Brasileirão. Enquanto o Tricolor Paulista tem 8% de chances, o Galo aparece com 10%.
+ Veja mais notícias do Flamengo+ Fla na cola do líder: veja a tabela completa do Brasileirão
Em busca de aumentar ainda mais as chances de título, o Flamengo volta a campo na próxima segunda-feira, às 20h (de Brasília), para encarar o Sport, na Ilha do Retiro.

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