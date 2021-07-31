Flamengo doa cobertores e mantimentos para população vulnerável no Centro do Rio

Após golear o ABC por 6 a 0 na Copa do Brasil, o Flamengo marcou mais um golaço nesta sexta-feira. Em parceria com a Associação Recomeçar, o clube promoveu uma ação emergencial no Centro do Rio e fez a doação de cem cobertores e mantimentos para proteger as pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. O movimento ocorre devido à onda de frio que atinge o país, com registro de neve e temperaturas negativas em várias regiões.
+ Muniz na lista! Veja as 10 maiores vendas do Flamengo para a EuropaA ação aconteceu no Largo da Carioca, região onde observa-se um aumento significativo da população em situação de rua, especialmente após a pandemia da Covid-19. O agravamento da situação socioeconômica no país levou às ruas inúmeras pessoas que perderam seus trabalhos, suas rendas e a capacidade de prover seu próprio sustento.
- Ter o apoio de um clube com a grandeza do Flamengo ajudando uma associação como a nossa é fundamental. É o que nos mantém ainda de pé, pois além de contribuir com doações, gera uma grande visibilidade para continuarmos com o nosso trabalho - disse Nathália Mendes, presidente da Associação Recomeçar, antes de completar:
- Eu digo que hoje o que as instituições mais precisam é de parcerias como essa, que possam trazer visibilidade e mostrar o quanto é importante o trabalho que está sendo realizado. Então agradecemos muito ao Flamengo pela parceria. Graças a esse tipo de ação que continuamos acreditando, todos os dias, em um mundo melhor e com menos desigualdade.
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Promovida pelo departamento de Responsabilidade Social do Flamengo, esta ação só foi possível graças ao apoio recebido pela área de Esportes Olímpicos do clube, que leiloou as camisas usadas pelo time de basquete na final da Champions League Américas, destinando todo o recurso obtido para as ações sociais.