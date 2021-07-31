Flamengo doa cobertores e mantimentos para população vulnerável no Centro do Rio

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Após golear o ABC por 6 a 0 na Copa do Brasil, o Flamengo marcou mais um golaço nesta sexta-feira. Em parceria com a Associação Recomeçar, o clube promoveu uma ação emergencial no Centro do Rio e fez a doação de cem cobertores e mantimentos para proteger as pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. O movimento ocorre devido à onda de frio que atinge o país, com registro de neve e temperaturas negativas em várias regiões.

+ Muniz na lista! Veja as 10 maiores vendas do Flamengo para a EuropaA ação aconteceu no Largo da Carioca, região onde observa-se um aumento significativo da população em situação de rua, especialmente após a pandemia da Covid-19. O agravamento da situação socioeconômica no país levou às ruas inúmeras pessoas que perderam seus trabalhos, suas rendas e a capacidade de prover seu próprio sustento.

- Ter o apoio de um clube com a grandeza do Flamengo ajudando uma associação como a nossa é fundamental. É o que nos mantém ainda de pé, pois além de contribuir com doações, gera uma grande visibilidade para continuarmos com o nosso trabalho - disse Nathália Mendes, presidente da Associação Recomeçar, antes de completar:

- Eu digo que hoje o que as instituições mais precisam é de parcerias como essa, que possam trazer visibilidade e mostrar o quanto é importante o trabalho que está sendo realizado. Então agradecemos muito ao Flamengo pela parceria. Graças a esse tipo de ação que continuamos acreditando, todos os dias, em um mundo melhor e com menos desigualdade.

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