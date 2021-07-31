Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Flamengo doa cobertores e mantimentos para população vulnerável no Centro do Rio
futebol

Flamengo doa cobertores e mantimentos para população vulnerável no Centro do Rio

Em parceria com a Associação Recomeçar, ação social foi realizada nesta sexta-feira no Largo da Carioca
...

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 21:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jul 2021 às 21:30
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Após golear o ABC por 6 a 0 na Copa do Brasil, o Flamengo marcou mais um golaço nesta sexta-feira. Em parceria com a Associação Recomeçar, o clube promoveu uma ação emergencial no Centro do Rio e fez a doação de cem cobertores e mantimentos para proteger as pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. O movimento ocorre devido à onda de frio que atinge o país, com registro de neve e temperaturas negativas em várias regiões.
+ Muniz na lista! Veja as 10 maiores vendas do Flamengo para a EuropaA ação aconteceu no Largo da Carioca, região onde observa-se um aumento significativo da população em situação de rua, especialmente após a pandemia da Covid-19. O agravamento da situação socioeconômica no país levou às ruas inúmeras pessoas que perderam seus trabalhos, suas rendas e a capacidade de prover seu próprio sustento.
- Ter o apoio de um clube com a grandeza do Flamengo ajudando uma associação como a nossa é fundamental. É o que nos mantém ainda de pé, pois além de contribuir com doações, gera uma grande visibilidade para continuarmos com o nosso trabalho - disse Nathália Mendes, presidente da Associação Recomeçar, antes de completar:
- Eu digo que hoje o que as instituições mais precisam é de parcerias como essa, que possam trazer visibilidade e mostrar o quanto é importante o trabalho que está sendo realizado. Então agradecemos muito ao Flamengo pela parceria. Graças a esse tipo de ação que continuamos acreditando, todos os dias, em um mundo melhor e com menos desigualdade.
+ Flamengo na cola do G-4: veja a tabela completa do Brasileirão
Promovida pelo departamento de Responsabilidade Social do Flamengo, esta ação só foi possível graças ao apoio recebido pela área de Esportes Olímpicos do clube, que leiloou as camisas usadas pelo time de basquete na final da Champions League Américas, destinando todo o recurso obtido para as ações sociais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Agonorexia: 6 riscos de “perder a fome” com canetas para emagrecer
Parte do material apreendido com suspeito na Praia das Gaivotas, em Vila Velha
Jovem é preso por tráfico de 'vapes' com maconha líquida em Vila Velha
Lotofácil
Aposta de Colatina ganha R$ 793 mil no concurso 3667 da Lotofácil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados