Flamengo divulga relacionados para o jogo contra o Internacional; confira!

O Flamengo terá quase todos os principais jogadores à disposição. O Rubro-Negro divulgou os atletas relacionados e, entre os titulares, apenas Rodrigo Caio é desfalque para o técnico Renato Gaúcho. A partida acontece neste domingo, às 18h15 no Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.