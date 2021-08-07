Flamengo divulga relacionados para o jogo contra o Internacional; confira!

O Flamengo terá quase todos os principais jogadores à disposição. O Rubro-Negro divulgou os atletas relacionados e, entre os titulares, apenas Rodrigo Caio é desfalque para o técnico Renato Gaúcho. A partida acontece neste domingo, às 18h15 no Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Vindo de quatro vitórias seguidas no Brasileirão, o Rubro-Negro tentar entrar no G4 e deve ter a seguinte escalação diante do Colorado: Diego Alves; Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. Veja os relacionados abaixo!