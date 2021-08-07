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Flamengo divulga relacionados para o jogo contra o Internacional; confira!

Rubro-Negro recebe o Colorado neste domingo, no Maracanã, pelo Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

07 ago 2021 às 13:26

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 13:26

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo terá quase todos os principais jogadores à disposição. O Rubro-Negro divulgou os atletas relacionados e, entre os titulares, apenas Rodrigo Caio é desfalque para o técnico Renato Gaúcho. A partida acontece neste domingo, às 18h15 no Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.
​Vindo de quatro vitórias seguidas no Brasileirão, o Rubro-Negro tentar entrar no G4 e deve ter a seguinte escalação diante do Colorado: Diego Alves; Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. Veja os relacionados abaixo!

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