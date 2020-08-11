Flamengo divulga relacionados para o jogo ante Atlético-GO; Diego volta

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Poucas horas depois do último treino no Rio antes de embarcar para Goiânia, o Flamengo divulgou a lista de relacionados para a partida desta quarta-feira, contra o Atlético-GO, válida pela segunda rodada do Brasileiro. O destaque da relação fica por conta de Diego Ribas, que volta a estar à disposição.

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O camisa 10 havia sido cortado da lista da estreia, o jogo do último domingo, contra o Atlético-MG, na última hora. Ele apresentara um quadro de virose e gastroenterite. Nesta terça, cabe destacar, treinou normalmente com os demais companheiros do elenco de Domènec Torrent.

Diego Ribas consta na lista de 24 relacionados, que tem ainda o jovem lateral-esquerdo Ramon, de 19 anos e cria do Ninho do Urubu. Um nome estará de sobreaviso junto à delegação e, por fim, será cortado do banco de reservas.

O jogo contra a equipe goiana será às 20h30, no Estádio Olímpico.

Em tempo: a viagem para a capital de Goiás ocorrerá em instantes, em um voo fretado pelo Rubro-Negro.