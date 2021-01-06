Flamengo divulga relacionados para Fla-Flu sem Thuler e Léo Pereira, mas com atacante de volta

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo divulgou no início da tarde desta quarta-feira a lista dos 23 jogadores relacionados para o Fla-Flu de logo mais. O clássico acontece às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, e é válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Quem vem por aí: as 27 promessas que podem aparecer nos clubes brasileirosAlém de Thiago Maia, Rogério Ceni não poderá contar com quatro atletas do elenco: Diego Alves, que ainda se recupera de uma lesão na coxa direita; Léo Pereira, que sofreu um entorse no tornozelo direito no treino de segunda-feira; Thuler, que sentiu dores no tornozelo esquerdo; e Vitinho, que levou o terceiro cartão amarelo diante do Fortaleza e cumprirá suspensão automática.

Por outro lado, Michael, desfalque no último jogo, está recuperado de dores no joelho e voltou a ser relacionado por Rogério Ceni. Outras voltas, só que naturais, são as de Gabigol e Filipe Luís, que estavam suspensos na rodada passada.