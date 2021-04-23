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futebol

Flamengo divulga relacionados para encarar o Volta Redonda; veja lista

Rogério Ceni relaciona todos os principais jogadores, mas planeja escalar um time misto no jogo que vale o título da Taça Guanabara...

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 14:07

LanceNet

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Publicado em 

23 abr 2021 às 14:07
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo divulgou na tarde desta sexta-feira a lista dos jogadores relacionados para o confronto com o Volta Redonda, que vale o título da Taça Guanabara. Rogério Ceni optou por chamar todos os principais jogadores do elenco, mas a ideia é deixar alguns deles no banco de reservas.
+ Com Pepê de saída, Flamengo tem oito jogadores com vínculo perto do fim; confira a duração dos contratos do elencoEssa opção se deve ao jogo da próxima terça-feira contra o Unión La Calera, pela Libertadores. A decisão final será baseada em avaliações físicas que serão realizadas até sábado.
Um desfalque na lista é o zagueiro Rodrigo Caio. O jogador realizou exame nesta sexta-feira após sentir incômodo na coxa na partida contra a Portuguesa. O teste não chegou a apontar lesão, e sim uma grande fibrose, e o defensor está realizando tratamento. Além dele, César e Thiago Maia seguem fora.
+ Flamengo finaliza preparação e Gabigol se coloca à disposição para 'final': 'Pronto para mais uma'
Já classificados para as semifinais, Flamengo e Volta Redonda medem forças às 19h (de Brasília) deste sábado, no Maracanã. Em segundo lugar, com 20 pontos, o Rubro-Negro precisa de uma vitória simples para ultrapassar o rival e conquistar a Taça Guanabara.

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