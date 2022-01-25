Flamengo divulga os relacionados para a estreia no Carioca; confira

A molecada comandada por Fabio Matias já encerrou a preparação, nesta terça-feira, e está pronta para representar o Flamengo na estreia do Carioca, cuja adversária será a Portuguesa, às 21h35 de amanhã, no Estádio Luso-Brasileiro. E os relacionados já foram divulgados pelo Rubro-Negro.Os destaques vão para as badaladas joias Lázaro, Matheus França e Mateusão.

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Na preparação para o Carioca, o grupo de Fabio Matias, que é treinador do time sub-20, disputou dois jogos-treino no Ninho do Urubu (contra Nova Iguaçu e Boavista), que indicam que uma escalação próxima a: Matheus Cunha; Wesley, Gabriel Noga, Cleiton e Marcos Paulo; Igor Jesus, Yuri de Oliveira e Matheus França; Thiaguinho, Lázaro e André.

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Pressionado pela "cultura da vitória", o Flamengo busca o tetracampeonato na competição. Enquanto um time alternativo de jovens representa o clube, o grupo principal, de Paulo Sousa, segue treinando e só deve estrear na quarta rodada, que será o clássico contra o Fluminense, no dia 6 de fevereiro.