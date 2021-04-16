Flamengo divulga os 50 jogadores inscritos para a Libertadores 2021; veja a lista

Às vésperas de dar o pontapé inicial pelo Grupo G, o Flamengo divulgou a lista de jogadores inscritos para a Libertadores, nesta sexta-feira, com 50 nomes, ao todo. Sobrou espaço para muitos jovens revelados no Ninho do Urubu e que ainda nem estrearam nos profissionais, como as joias Weverton, Ryan Luka e o paraguaio Fabrízio Peralta, recém-contratado para o time sub-20.Ao todo, são 21 jogadores que ainda estão na base, sendo dois deles com idade sub-17: Matheus França e Mateus Lima.