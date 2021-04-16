Flamengo divulga os 50 jogadores inscritos para a Libertadores 2021; veja a lista

Às vésperas de dar o pontapé inicial pelo Grupo G, o Flamengo divulgou a lista de jogadores inscritos para a Libertadores, nesta sexta-feira, com 50 nomes, ao todo. Sobrou espaço para muitos jovens revelados no Ninho do Urubu e que ainda nem estrearam nos profissionais, como as joias Weverton, Ryan Luka e o paraguaio Fabrízio Peralta, recém-contratado para o time sub-20.Ao todo, são 21 jogadores que ainda estão na base, sendo dois deles com idade sub-17: Matheus França e Mateus Lima.
Cabe lembrar que o Flamengo estreia no torneio continental já nesta terça-feira (20), em Buenos Aires, contra o Vélez Sarsfield, às 21h30 - o grupo ainda conta com LDU (EQU) e Unión La Calera (CHI).
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Antes de ir a campo pela Libertadores, o Flamengo joga pelo Carioca neste sábado, quando visitará a Portuguesa, com time reserva, pela 10ª rodada.
+ A tabela completa da Libertadores
1ª rodada - terça-feira, 20/04, 21h30 - Vélez Sarsfield x Flamengo (Fox Sports e SBT)2ª rodada - terça-feira, 27/04, 19h15 - Flamengo x Unión La Calera (Fox Sports)3ª rodada - terça-feira, 04/05, 21h30 - LDU x Flamengo (Conmebol TV e SBT)4ª rodada - terça-feira, 11/05, 21h30 - Unión La Calera x Flamengo (Conmebol TV e SBT)5ª rodada - quarta-feira, 19/05, 21h - Flamengo x LDU (Fox Sports)6ª rodada - quinta-feira, 27/05, 21h - Flamengo x Vélez Sarsfield (Facebook)