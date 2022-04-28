Flamengo divulga novo segundo uniforme em parceria com a Adidas

O Flamengo divulgou nesta quinta-feira as imagens do novo segundo uniforme da equipe para a temporada 2022. Em parceria com a Adidas, a nova camisa do clube já está disponível para a venda, no valor de R$ 299,99. O novo 'Manto' é todo branco, com detalhes Rubro-Negros nas mangas e na gola.+ Universidad Católica x Flamengo: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo da Libertadores

"Inspirada na festa e no movimento da torcida no Maracanã, a camisa tem o escudo CRF bordado em rubro, além do patch especial com a frase “A maior paixão do mundo” em uma bandeira tremulando, para reforçar ainda mais a importância da Nação Rubro-Negra, com seus mais de 42 milhões de torcedores, para a história e as conquistas do clube", escreveu o clube no site oficial.