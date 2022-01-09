Flamengo divulga lista de jogadores da Copinha que retornam ao Rio no domingo para disputa do Carioca

Após conquistar a vaga antecipada na segunda fase da Copinha, o Flamengo informou que sete jogadores que disputam o torneio voltarão ao Rio de Janeiro neste domingo para se juntar ao elenco que se prepara para a disputa do Carioca. Além disso, quatro atletas foram chamados para compor o time que disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior.> Confira imagens da chegada de Paulo Sousa, técnico do Flamengo, no RioVEJA A NOTA DO FLAMENGO

Dando continuidade ao planejamento definido durante o período de preparação para a disputa da Copa São Paulo, os atletas Wesley, Marcos Paulo, Cleiton, Ryan Luka, Andre, Matheus França e Werton retornam neste domingo (09) ao Rio de Janeiro e juntam-se ao elenco que se prepara para a disputa do Camp. Carioca, ficando à disposição do futebol profissional.

O lateral direito Samuel, o zagueiro Darlan e os atacantes Cassiano e Camilo Duran juntam-se ao elenco Sub-20, e ficam à disposição para a sequência da Copinha> Flamengo chega a acordo com a Adidas por contrato mais vantajosoJá classificados para a fase mata-mata, Flamengo e Oeste se enfrentam no mesmo local e data, às 21h45, para definir o líder do Grupo 29. Ambas as partidas são válidas pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior.