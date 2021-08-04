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Flamengo divulga imagens do trabalho de recuperação de Piris da Motta

Volante paraguaio está afastado dos jogos do Flamengo desde 14 de julho...

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 13:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 ago 2021 às 13:40
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Com dores no tendão de Aquiles do tornozelo direito, o volante Piris da Motta segue entregue ao departamento médico do Flamengo, e será desfalque na partida desta quinta-feira, com o ABC em Natal, pela quarta fase da Copa do Brasil. O Rubro-Negro, que venceu o jogo de ida por 6 a 0 no Maracanã e tem grande vantagem, divulgou imagens do trabalho de recuperação do jogador.+ Confira os demais confrontos da quarta fase da Copa do Brasil 2021! Após empréstimo e defender a seleção do Paraguai na Copa América, Piris da Motta retornou ao Flamengo em julho e disputou duas partidas - contra a Chapecoense, pelo Brasileirão, e Defensa y Justicia, na Copa Libertadores - antes de sentir dores no tornozelo direito e virar baixa no elenco rubro-negro.
Além de Piris da Motta, o Flamengo conta com outros dois volantes no elenco profissional: o experiente Willian Arão e o jovem João Gomes, garoto do Ninho.

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