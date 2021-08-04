Flamengo divulga imagens do trabalho de recuperação de Piris da Motta

Com dores no tendão de Aquiles do tornozelo direito, o volante Piris da Motta segue entregue ao departamento médico do Flamengo, e será desfalque na partida desta quinta-feira, com o ABC em Natal, pela quarta fase da Copa do Brasil. O Rubro-Negro, que venceu o jogo de ida por 6 a 0 no Maracanã e tem grande vantagem, divulgou imagens do trabalho de recuperação do jogador.+ Confira os demais confrontos da quarta fase da Copa do Brasil 2021! Após empréstimo e defender a seleção do Paraguai na Copa América, Piris da Motta retornou ao Flamengo em julho e disputou duas partidas - contra a Chapecoense, pelo Brasileirão, e Defensa y Justicia, na Copa Libertadores - antes de sentir dores no tornozelo direito e virar baixa no elenco rubro-negro.