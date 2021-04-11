  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Flamengo divulga escalação para buscar o bi da Supercopa do Brasil; veja a formação
Flamengo divulga escalação para buscar o bi da Supercopa do Brasil; veja a formação

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 10:18

11 abr 2021 às 10:18
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo vai para o jogo contra o Palmeiras, neste domingo, disputar a taça da Supercopa do Brasil com a mesma equipe que venceu as duas últimas partidas, as únicas com o grupo principal na temporada. E Rogério Ceni não promoveu surpresas no time capitaneado por Diego Ribas. Para o jogo que inicia às 11h deste domingo, no Mané Garrincha, Ceni escalou o seu tradicional 4-4-2: Diego Alves; Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.
O banco é composto por Hugo Souza, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Bruno Viana, Léo Pereira, Renê, Hugo Moura, João Gomes, Pepê, Michael, Vitinho e Rodrigo Muniz. Já o Palmeiras de Abel Ferreira irá em busca do título inédito com: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Felipe Melo, Zé Rafael, Raphael Veiga, Breno Lopes e Wesley; Rony.
No caso de título, o Flamengo será o primeiro bicampeão da Supercopa do Brasil e levará, de quebra, R$ 5 milhões de premiação cedida pela CBF.

