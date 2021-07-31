Flamengo divulga balanço trimestral com valores 'confortáveis' e diz estar com 'saúde financeira'

O Flamengo aproveitou os últimos momentos de julho para divulgar as Demonstrações Financeiras referentes ao segundo trimestre de 2021, além do Relatório de Transparência Econômico-financeiro. De acordo com o clube, em "documento que busca simplificar a linguagem dos resultados econômicos para um maior entendimento de todos", foi externado que o prejuízo de R$ 116 mil, até o momento, mostra um cenário bem mais animador em relação a 2020.Nos primeiros seis meses do ano passado, já afetado pela pandemia da Covid-19, o Flamengo teve um prejuízo de R$ 26 milhões, a título de comparação. O documento relata o panorama favorável para estar com "saúde financeira":- No 1º trimestre de 2021 encerramos com um saldo total de R$ 73,2 milhões em caixa e, agora, no encerramento do 2º trimestre temos um total ainda confortável de R$ 33,4 milhões, entre dinheiro na conta corrente e aplicações em renda fixa. Ou seja, mesmo com a frustração de arrecadação de bilheteria e sócio-torcedor, em função da adoção destas necessárias medidas, o clube vem mantendo um montante seguro em caixa e com isso cumpre em dia com seus pagamentos, demostrando saúde financeira.