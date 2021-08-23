'Flamengo disputa Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e também as Eliminatórias', diz Marcos Braz

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, criticou o calendário do futebol brasileiro em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira. De acordo com o dirigente, o Rubro-Negro Carioca "disputa" não só Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, como também as Eliminatórias para a Copa do Mundo. Isso ocorre, conforme disse Braz, porque não há pausa para a "Data FIFA" e, assim, o clube perde jogadores.

> Fla se aproxima de 'compra' do Tondela para controlar o clube português- Não podemos tirar o mérito do Ceará. Tivemos oportunidades de gol que não se confirmaram. É futebol. Flamengo foi para o jogo e empatou. Queria ter vencido, mas não foi possível. O Flamengo não disputa três campeonatos. O Flamengo disputa Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e também as Eliminatórias da Copa do Mundo. Perde quatro, cinco jogadores nas convocações. Aqui é o único lugar que não para em data Fifa.

> Veja a tabela do Campeonato BrasileiroMarcos Braz também destacou que o Flamengo não prioriza campeonatos. De acordo com ele, a ordem do presidente Rodolfo Landim é de tentar conquistar todas as competições que o Rubro-Negro disputa.

- Não tem alinhamento. Não tem prioridade sobre campeonatos. Estou no meu quarto Brasileiro. Tenho noção do tamanho de ser campeão brasileiro. Impossível descrever a felicidade. Tenho consciência do que é poder ser tricampeão seguido. Flamengo tem essa oportunidade - explicou Braz, que ainda completou.

- Fizemos uma estratégia contra o Ceará que passa por números, informações de outros departamentos, principalmente o médico. As decisões foram tomadas. Não tem a ver com escolha ou dar prioridade. Aliás, a determinação do presidente é tentar ganhar todos os campeonatos - concluiu.Vale destacar que no dia 13 de agosto, a CBF anunciou um reajuste no calendário do futebol brasileiro para que não desfalque os times durante a próxima Data FIFA, que ocorre entre os dias 30 de agosto e 9 de setembro. Com as alterações feitas para a próxima janela de confrontos internacionais, não haverá mais partidas válidas pelas quartas de final e semifinais da Copa do Brasil.