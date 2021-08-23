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'Flamengo disputa Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e também as Eliminatórias', diz Marcos Braz

O vice-presidente presidente de futebol do Flamengo também destacou que a determinação de Rodolfo Landim é de 'tentar ganhar todos os campeonatos'...

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 14:55

LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2021 às 14:55
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, criticou o calendário do futebol brasileiro em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira. De acordo com o dirigente, o Rubro-Negro Carioca "disputa" não só Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, como também as Eliminatórias para a Copa do Mundo. Isso ocorre, conforme disse Braz, porque não há pausa para a "Data FIFA" e, assim, o clube perde jogadores.
> Fla se aproxima de 'compra' do Tondela para controlar o clube português- Não podemos tirar o mérito do Ceará. Tivemos oportunidades de gol que não se confirmaram. É futebol. Flamengo foi para o jogo e empatou. Queria ter vencido, mas não foi possível. O Flamengo não disputa três campeonatos. O Flamengo disputa Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e também as Eliminatórias da Copa do Mundo. Perde quatro, cinco jogadores nas convocações. Aqui é o único lugar que não para em data Fifa.
> Veja a tabela do Campeonato BrasileiroMarcos Braz também destacou que o Flamengo não prioriza campeonatos. De acordo com ele, a ordem do presidente Rodolfo Landim é de tentar conquistar todas as competições que o Rubro-Negro disputa.
- Não tem alinhamento. Não tem prioridade sobre campeonatos. Estou no meu quarto Brasileiro. Tenho noção do tamanho de ser campeão brasileiro. Impossível descrever a felicidade. Tenho consciência do que é poder ser tricampeão seguido. Flamengo tem essa oportunidade - explicou Braz, que ainda completou.
- Fizemos uma estratégia contra o Ceará que passa por números, informações de outros departamentos, principalmente o médico. As decisões foram tomadas. Não tem a ver com escolha ou dar prioridade. Aliás, a determinação do presidente é tentar ganhar todos os campeonatos - concluiu.Vale destacar que no dia 13 de agosto, a CBF anunciou um reajuste no calendário do futebol brasileiro para que não desfalque os times durante a próxima Data FIFA, que ocorre entre os dias 30 de agosto e 9 de setembro. Com as alterações feitas para a próxima janela de confrontos internacionais, não haverá mais partidas válidas pelas quartas de final e semifinais da Copa do Brasil.
Dessa maneira, apenas a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro acontecerá neste intervalo de tempo. No entanto, a CBF informou que a Diretoria de Competições da CBF irá adiar as partidas dos clubes que tiverem jogadores convocados pela Seleção Brasileira.

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