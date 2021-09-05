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futebol

Flamengo disponibiliza ônibus para time rival voltar para casa após jogos

Delegação do Volta Redonda contou com o apoio do Rubro-Negro após o sofrer um acidente na ida para o Estádio da Gávea, palco de partidas pelo Carioca Sub-15 e Sub-17...
LanceNet

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Publicado em 

05 set 2021 às 14:20

Publicado em 05 de Setembro de 2021 às 14:20

Crédito: Reprodução/@VoltacoFC
Um gesto de solidariedade da diretoria do Flamengo permitiu a delegação do Volta Redonda retornar para a cidade em segurança neste sábado, após os jogos entre os clubes pelo Carioca Sub-15 e Sub-17. Na ida para o Estádio da Gávea, nosábado, o ônibus do Voltaço se envolveu em um pequeno acidente.
Não houve feridos, mas o coletivo precisou ser guinchado por questões de segurança. Assim, o Rubro-Negro disponibilizou um novo ônibus para os rivais.
Após o ocorrido, o Volta Redonda agradeceu ao Flamengo "pela solidariedade, empatia e carinho que tiveram com o nosso clube e nossos Garotos De Aço".Em campo, o Flamengo levou a melhor sobre o Volta Redonda: vitórias por 2 a 1 no Sub-17 e por 4 a 0 no Sub-15. Confira os gols dos Garotos do Ninho aqui!Pela quinta rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Estadual, o Sub-17 e o Sub-15 do Flamengo voltam a campo no sábado, dia 11, às 11h e às 9h, respectivamente. O adversário será o Bangu nas partidas, no Estádio da Gávea.
O Flamengo está com 100% de aproveitamento nas duas categorias, somando 12 pontos após quatro rodadas e lidera as tabelas do Estadual Sub-17 e Sub-15.

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