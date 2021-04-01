Flamengo detalha valores gastos nas contratações de Gabigol, Michael, Léo Pereira e outros reforços; confira

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo publicou na manhã desta quinta-feira o balanço financeiro referente à temporada 2020. Além de indicar os números totais de faturamento e custo (confira aqui), o relatório também detalhou os valores desembolsados pelo clube rubro-negro na aquisição de atletas no último ano.

+ Com queda de 20% no faturamento, Flamengo publica balanço financeiro da temporada 2020; veja númerosDe longe, o maior investimento em 2020 foi na compra definitiva de Gabigol junto à Inter de Milão, da Itália. De acordo com o demonstrativo financeiro, o camisa 9 custou aos cofres rubro-negros o total de R$ 96,9 milhões, sendo que R$ 90,8 milhões foram para a compra dos direitos econômicos e R$ 6,1 milhões em "custos de transação/intermediação", que são luvas e comissão.

Além de Gabi, o Flamengo desembolsou um alto valor para dois jogadores que ainda não corresponderam à altura e sofrem críticas de parte da torcida: Michael e Léo Pereira. Enquanto o atacante custou o total de R$ 38,49 milhões ao Flamengo, o zagueiro foi comprado pelo valor de R$ 34,2 milhões, entre custos de operação, luvas e comissão.

Outros reforços do Flamengo na temporada, Gustavo Henrique e Isla estavam livres no mercado quando foram contratados, mas não chegaram de graça. Para assinar com o zagueiro, o Rubro-Negro teve que desembolsar R$ 2,1 milhões em "custos de transação/intermediação". O lateral chileno, por sua vez, custou um pouco menos: R$ 2,08 milhões.

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Para contar com Thiago Maia, que chegou por empréstimo do Lille (FRA), o Flamengo teve que pagar o valor total de R$ 575 mil ao atleta e aos empresários.

Por fim, o Flamengo também adiantou algumas negociações realizadas no início de 2021. Nelas, está incluída a compra definitiva de Pedro por 14 milhões de dólares (R$ 88,2 milhões na cotação utilizada). O clube fará o pagamento junto à Fiorentina de forma parcelada até o fim de 2025.VALORES DESEMBOLSADOS PELO FLAMENGO:

Gabigol - R$ 96,9 milhõesPedro* - R$ 88,2 milhõesMichael - R$ 38,49 milhõesLéo Pereira - R$ 34,2 milhõesGustavo Henrique - R$ 2,1 milhõesIsla - R$ 2,08 milhõesThiago Maia - R$ 575 mil