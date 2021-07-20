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Flamengo detalha o processo de troca de ingressos para o jogo contra o Defensa y Justicia

Confira os documentos necessários e os pontos de troca no Rio de Janeiro e em Brasília
...

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 12:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jul 2021 às 12:31
Crédito: Reprodução/Conmebol
A retirada de ingressos para o duelo de volta das oitavas da Libertadores entre Flamengo e Defensa y Justicia inicia nesta terça-feira, véspera do decisivo embate no Mané Garrincha. É possível realizar o processo no Rio de Janeiro e em Brasília, cujo estádio local poderá receber até 25% do público.Nesta manhã, o Rubro-Negro divulgou os detalhes para os torcedores realizarem a troca do voucher pelo ingresso. Confira abaixo todos os documentos necessários (original e cópia, atenta o clube):
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- Voucher gerado no momento da compra;- Identidade;- Comprovante de meia-entrada (se houver);- Cartão de crédito utilizado na compra;- Caderneta de vacinação que comprove duas doses (ou dose única, nos casos indicados pelo fabricante da vacina), até o dia 06/07/2021, ou resultado negativo (não reagente) do exame RT-PCR para Covid-19, realizado a partir de segunda-feira, dia 19/07.
Caso um mesmo voucher contenha mais de um ingresso, o titular da compra e todos os seus convidados deverão estar presentes no momento da retirada e todos devem portar os documentos obrigatórios. Além disso, todos os ingressos devem ser retirados no mesmo momento, sem a possibilidade de troca posterior.
Pontos de retirada de ingressos:
BRASÍLIAMané GarrinchaDia 20/07/2021 - Horário de 09:00 às 19:00Dia 21/07/2021 - Horário de 09:00 às 19:00
+ Flamengo concretiza a 11ª saída em 2021; veja a lista e os próximos da barca
RIO DE JANEIROMaracanã – Bilheterias 01 - Setores INFERIORESDia 20/07/2021 - Horário de 08:00 às 19:00Dia 21/07/2021 - Horário de 08:00 às 16:00
Maracanã – Bilheterias 02 - Setores SUPERIORESDia 20/07/2021 - Horário de 08:00 às 19:00Dia 21/07/2021 - Horário de 08:00 às 16:00
Maracanã – Bilheterias 04 - VACINADOSDia 20/07/2021 - Horário de 08:00 às 19:00Dia 21/07/2021 - Horário de 08:00 às 16:00
Gávea (Ponto exclusivo para associados do clube)Avenida Borges de Medeiros, 997 - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ.Dia 20/07/2021 - Horário de 10:00 às 18:00Dia 21/07/2021 - Horário de 10:00 às 16:00
Loja Oficial do Flamengo na Gávea Avenida Borges de Medeiros, 997 - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ.Dia 20/07/2021 - Horário de 15:00 às 21:00

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