Flamengo desembarca no Rio, e Gabigol brinca sobre torcida do Olimpia: 'Amei ser xingado de novo'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Com um importante passo rumo às semifinais da Libertadores na bagagem, o Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira - horas depois de golear o Olimpia por 4 a 1, no Paraguai. Autor de dois gols e destaque na partida, Gabigol falou com jornalistas no saguão do aeroporto e celebrou o resultado no jogo de ida das quartas de final.

+ ATUAÇÕES: Flamengo vê trio ofensivo brilhar, Gabigol protagonizar goleada sobre o Olimpia e levar a maior nota- Eu gosto muito de Libertadores. Sempre são noites especiais. Importante a vitória, mas também estou feliz pelos gols. Então creio que foi uma boa vantagem, mas ainda tem mais um jogo.

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Uma novidade para o Flamengo na partida foi a presença de torcida adversária. Cerca de 2 mil torcedores do Olimpia estiveram presentes no estádio Manuel Ferreira e, apesar do número baixo, conseguiram fazer barulho. Para Gabigol, no entanto, a hostilidade da torcida local não representa um problema. O atacante também dos jogos recentes em que jogou com torcida a favor.

- Amei ser xingado de novo. Estava com saudades. Com todas as coisas sendo feitas certas, acho que pode (a torcida) voltar aos estádios. A gente foi muito feliz em Brasília. Eu tive também a minha experiência da Copa América na final (contra a Argentina) que teve torcida. Então a gente sempre fica muito feliz tendo nossos fãs perto da gente. E eu também gosto de jogar com a torcida adversária. Eu estava com saudades de ser xingado já.

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