Flamengo desembarca no Rio após quebrar dois tabus de longos anos na Argentina; elenco ganha folga

O Flamengo já está em solo brasileiro. Por volta das 6h desta quarta-feira, a delegação rubro-negra aterrissou no Galeão com três pontos na bagagem, conquistados na vitória de virada sobre o Vélez Sarsfield por 3 a 2, no Estádio José Amalfitani, pela primeira rodada do Grupo G da Libertadores, em Buenos Aires. O elenco folga hoje, aliás. A reapresentará se dará às 9h desta quinta. Em descanso neste feriado (Dia de Tiradentes), o grupo atual quebrou dois tabus no jogo de ontem. O maior durava 39 anos: vitória do clube na Argentina em Libertadores. A última - e única - havia sido em 1982, sobre o River Plate, por 3 a 0 pelas semifinais.
Em relação a todas as competições, o Fla não vencia em território argentino há 20 anos: o triunfo anterior tinha ocorrido pela fase de grupos da Copa Mercosul de 2001, contra o San Lorenzo, por 2 a 1.
PRÓXIMOS JOGOS
O próximo jogo do Flamengo pela Libertadores será contra o Unión La Calera (CHI), no Maracanã, na terça que vem (27). Antes, o Rubro-Negro decide e joga a última rodada da Taça Guanabara contra o Volta Redonda, neste sábado.