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Flamengo desembarca no Chile para jogo da Libertadores, e Isla é tietado por chilenos

Diante da Universidad Católica, Rubro-Negro tentará voltar a vencer na temporada e se manter na liderança isolada do Grupo H...
LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2022 às 22:04

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 22:04

O Flamengo já está no Chile, onde, a partir das 19h (de Brasília) desta quinta-feira, visitará a Universidad Católica pela terceira rodada do Grupo H da Libertadores. No desembarque, em Santiago, o lateral-direito Maurício Isla foi tietado por chilenos ainda no aeroporto, e o Rubro-Negro compartilhou:- Ídolo em seu país, Maurício Isla recebeu o carinho dos chilenos no aeroporto! - postou o Flamengo em suas redes sociais. > GALERIA - Veja os projetos de novos estádios dos clubes brasileiros
Neste momento, o Flamengo está com 100% de aproveitamento em seu grupo na Libertadores, com seis pontos em dois jogos realizados. Willian Arão, antes do embarque, projetou o confronto diante dos chilenos, na terceira posição e com três pontos somados:
- Mais um jogo difícil, importantíssimo, três pontos já encaminham e nos dão uma tranquilidade muito grande para a sequência da Libertadores. A gente pôde treinar, corrigir algumas coisas e esperamos apresentar um bom futebol, além de fazer os três pontos para encaminhar essa classificação. > Veja a tabela da Libertadores
O jogo desta quinta será realizado no Estádio San Carlos de Apoquindo, onde o Fla já enfrentou a Católica três vezes e saiu derrotado em todas (relembre aqui). Por outro lado, o clube pode se amparar a uma histórica sequência invicta como visitante na Libertadores para seguir invicto na edição de 2022.
Crédito: Isla,lateraldoFlamengo,recebecarinhodechilenos(Foto:Divulgação/CRF

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