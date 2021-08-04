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Flamengo desembarca em Natal e recebe apoio da torcida antes de jogo com o ABC; veja vídeo

Elenco rubro-negro foi recepcionado com festa por cerca de 50 torcedores na chegada ao hotel no Rio Grande do Norte
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LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2021 às 20:18

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 20:18

Crédito: Divulgação/Flamengo
O Flamengo está solo potiguar para enfrentar o ABC, nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O elenco desembarcou na noite desta quarta e foi recebido com festa pela torcida rubro-negra que mora em Natal.
+ ABC x Flamengo: prováveis times, desfalques, onde assistir e palpitesA recepção aconteceu na chegada da delegação ao hotel localizado na Via Costeira. Cerca de 50 torcedores entoaram gritos das arquibancadas e mandaram palavras de apoio aos jogadores. Apesar disso, não houve contato dos torcedores com os atletas. Veja no vídeo abaixo: Com a vantagem de 6 a 0 no placar, o Flamengo resolveu poupar os principais titulares e relacionou apenas reservas e jovens da base. Renato Gaúcho também ficou no Rio de Janeiro, e o time alternativo será comandado pelo auxiliar Marcelo Salles.

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