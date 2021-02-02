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Flamengo derrota o Sport, volta à vice-liderança e pressiona o Inter; veja a classificação do Brasileirão

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Publicado em 

01 fev 2021 às 22:22

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 22:22

Crédito: O Flamengo não teve dificuldades para vencer o Sport na Ilha do Retiro nesta segunda-feira (Alexandre Vidal / Flamengo
De forma incontestável, o Flamengo derrotou o Sport por 3 a 0 na Ilha do Retiro, nesta segunda-feira, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desta forma, o Rubro-Negro recuperou a vice-liderança, perdida de forma momentânea no final de semana devido à vitória do Atlético-MG contra o Fortaleza.
>>> ATUAÇÕES: Flamengo vence com ótima atuação coletiva e marcas do badalado trio de ataqueA equipe treinada por Rogério Ceni segue na caça ao líder Internacional e, faltando cinco rodadas para o fim da competição, tem 61 pontos, quatro atrás do Colorado. O Galo é o terceiro, com 60. Afunilando a reta final do Brasileiro, os três times parecem ser os únicos postulantes à taça.
A vitória do Flamengo também ajudou o arquirrival Vasco. Isso porque o Sport é um concorrente direto na briga contra o rebaixamento e poderia ultrapassar o Cruz-Maltino caso somasse três pontos. O time de Recife é o primeiro após o Z4 e tem os mesmos 35 pontos do Fortaleza, que abre o descenso.
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