Flamengo derrota o Fluminense e segue 100% no Carioca Feminino

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Em clássico realizado pela 5ª rodada do Campeonato Carioca Feminino 2020/21, o Flamengo fez valer o mando de campo e, na Gávea, nesta tarde de sábado, derrotou o Fluminense por 1 a 0, com gol marcado por Rafa Barros. Ambas as equipes chegaram para o embate com 100% de aproveitamento na competição, sendo que o Fla ainda tem um jogo a menos na tabela, agora chegando a 12 pontos, a mesma pontuação que já somava o Flu, derrotado para o arquirrival rubro-negro.

O Flamengo, aliás, é o único clube que ainda não sofreu gols na atual edição do Carioca. Diante do Fluminense, a goleira Kaká foi pouco ameaçada, já que a equipe tricolor foi dominada ao longo dos 90 minutos.

O placar magro, contudo, não refletiu sufoco por parte das mandantes, que chegaram à vitória com gol marcado ainda na etapa inicial, em boa trama pela direita, iniciada pela própria Rafa, autora da marca da vitória.