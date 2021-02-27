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futebol

Flamengo derrota o Fluminense e segue 100% no Carioca Feminino

Na Gávea, Rubro-Negro fez valer o mando de campo e triunfou com gol de Rafa Barros, em clássico válido pela 5ª rodada do Estadual 2020/21...
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Publicado em 

27 fev 2021 às 17:14

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 17:14

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
Em clássico realizado pela 5ª rodada do Campeonato Carioca Feminino 2020/21, o Flamengo fez valer o mando de campo e, na Gávea, nesta tarde de sábado, derrotou o Fluminense por 1 a 0, com gol marcado por Rafa Barros. Ambas as equipes chegaram para o embate com 100% de aproveitamento na competição, sendo que o Fla ainda tem um jogo a menos na tabela, agora chegando a 12 pontos, a mesma pontuação que já somava o Flu, derrotado para o arquirrival rubro-negro.
O Flamengo, aliás, é o único clube que ainda não sofreu gols na atual edição do Carioca. Diante do Fluminense, a goleira Kaká foi pouco ameaçada, já que a equipe tricolor foi dominada ao longo dos 90 minutos.
O placar magro, contudo, não refletiu sufoco por parte das mandantes, que chegaram à vitória com gol marcado ainda na etapa inicial, em boa trama pela direita, iniciada pela própria Rafa, autora da marca da vitória.
Antes do duelo de hoje, o último confronto entre Flamengo e Fluminense havia ocorrido em novembro de 2019. Na ocasião, o lado rubro-negro saiu com um triunfo histórico: vitória por 3 a 1 e pentacampeonato do Fla no Carioca.

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