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futebol

Flamengo derrota o Cruzeiro no Rio pelo Brasileiro sub-20

A Raposa, que buscava a ponta da competição de base, caiu para os cariocas na Gávea. O Rubro-Negro se recupera e sobe para a nona colocação...

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 18:18

LanceNet

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Publicado em 

25 out 2020 às 18:18
Crédito: O Fla superou o sub-20 do Cruzeiro no Rio e tirou a chance da Raposa de chegar à liderança-(Carlos Santana/Portal da Base Brasil
Na tarde deste domingo, a equipe Sub-20 do Cruzeiro enfrentou o Flamengo pela 8ª rodada Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu no estádio da Gávea, no Rio de Janeiro. Os donos da casa venceram por 2 a 0.
O Cruzeiro se manteve na quarta colocação da competição e segue firme na busca por uma vaga no mata-mata. A Raposa volta a campo no próximo domingo quando receberá o Botafogo no Sesc Venda Nova, às 15h.
O Fla subiu da 13ª para a 9ª colocação, chegando aos 11 pontos e ainda tem chances de ficar entre os oito melhores do torneio de base. A partida​Mesmo atuando fora de casa, foi o Cruzeiro que criou a primeira chance de gol. Aos oito minutos Riquelmo roubou a bola e lançou para Alexandre Jesus, o atacante avançou em velocidade e dentro da pequena área finalizou, mas o goleiro fez boa defesa.
Aos 16 minutos, a defesa lançou para a área adversária e por pouco Popó não chegou antes do goleiro. O Flamengo arriscou um chute de fora da área aos 38 minutos, mas Devivys defendeu com tranquilidade.
Etapa final​O segundo tempo começou com o Flamengo levando perigo aos seis minutos, mas Denivys fez grande defesa. O Cruzeiro respondeu aos 13, Valdir recebeu de Alexandre Jesus e cruzou da direita para Popó, que cabeceou para fora.
Aos 16 minutos o Flamengo abriu o placar com Lázaro, após boa jogada pelo lado direito. O segundo do Flamengo saiu aos 25 minutos, com Gabriel Barros, dessa vez com uma jogada em velocidade pelo lado esquerdo.
Riquelmo arriscou de fora da área aos 27 minutos, mas a bola passou por cima do gol. Aos 34, César se arriscou no ataque cruzou da esquerda e bola tocou no travessão antes de sair. O Flamengo voltou a chegar aos 37, mas Denivys fez grande defesa.

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