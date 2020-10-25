Flamengo derrota o Cruzeiro no Rio pelo Brasileiro sub-20

Crédito: O Fla superou o sub-20 do Cruzeiro no Rio e tirou a chance da Raposa de chegar à liderança-(Carlos Santana/Portal da Base Brasil

Na tarde deste domingo, a equipe Sub-20 do Cruzeiro enfrentou o Flamengo pela 8ª rodada Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu no estádio da Gávea, no Rio de Janeiro. Os donos da casa venceram por 2 a 0.

O Cruzeiro se manteve na quarta colocação da competição e segue firme na busca por uma vaga no mata-mata. A Raposa volta a campo no próximo domingo quando receberá o Botafogo no Sesc Venda Nova, às 15h.

O Fla subiu da 13ª para a 9ª colocação, chegando aos 11 pontos e ainda tem chances de ficar entre os oito melhores do torneio de base. A partida​Mesmo atuando fora de casa, foi o Cruzeiro que criou a primeira chance de gol. Aos oito minutos Riquelmo roubou a bola e lançou para Alexandre Jesus, o atacante avançou em velocidade e dentro da pequena área finalizou, mas o goleiro fez boa defesa.

Aos 16 minutos, a defesa lançou para a área adversária e por pouco Popó não chegou antes do goleiro. O Flamengo arriscou um chute de fora da área aos 38 minutos, mas Devivys defendeu com tranquilidade.

Etapa final​O segundo tempo começou com o Flamengo levando perigo aos seis minutos, mas Denivys fez grande defesa. O Cruzeiro respondeu aos 13, Valdir recebeu de Alexandre Jesus e cruzou da direita para Popó, que cabeceou para fora.

Aos 16 minutos o Flamengo abriu o placar com Lázaro, após boa jogada pelo lado direito. O segundo do Flamengo saiu aos 25 minutos, com Gabriel Barros, dessa vez com uma jogada em velocidade pelo lado esquerdo.