Flamengo demite funcionário que criticou Ceni em áudio vazado; saiba mais sobre Roberto Drummond

Um áudio vazou nas redes sociais na tarde desta sexta-feira e agitou ainda mais o ambiente conturbado do Flamengo. O autor da mensagem de voz é Roberto Drummond, funcionário do clube rubro-negro que teceu fortes críticas a Rogério Ceni, inclusive chamando o treinador de "pessoa ruim" e "mau caráter". Após o episódio, a diretoria demitiu Drummond. A informação foi noticiada inicialmente pelo 'Uol" e confirmada pelo LANCE!.
+ Em áudio vazado, analista de scout do Flamengo critica Rogério CeniFormado em administração pelo IBMR, Roberto Drummond foi contratado ainda na gestão de Eduardo Bandeira de Mello e estava no Flamengo há mais de quatro anos, desde fevereiro de 2017.
Ele começou a sua trajetória no clube como analista de desempenho das categorias sub-13 e sub-14. Nesta função, ele tinha o dever de criar materiais informativos para que os técnicos de cada categoria pudessem ser auxiliado com todas as táticas, movimentos e bolas paradas do time e do adversário.
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Com 12 pontos e dois jogos a menos, o Flamengo ocupa a 11ª posição no Brasileirão e encara a Chapecoense, neste domingo. A partida será às 18h15 (de Brasília) e contará com transmissão em Tempo Real do LANCE!.