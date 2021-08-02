Flamengo define preços e deve iniciar venda de ingressos para jogo da Libertadores na quinta-feira

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Após a Conmebol confirmar o Mané Garrincha como palco de Flamengo x Olimpia, pelas quartas de final da Libertadores, o clube carioca ajusta os últimos detalhes antes de iniciar a venda de ingressos. A ideia da diretoria rubro-negra é, inclusive, abrir a comercialização dos bilhetes nesta quinta-feira. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal "O Dia".

+ Governo do DF prepara novo decreto e flexibiliza protocolo para público nos estádiosA princípio, os preços dos ingressos serão os mesmos aos do duelo com o Defensa y Justicia: de R$140,00 a R$500,00. Vale lembrar que os planos de sócios-torcedores têm prioridade na compra além de 50% de desconto no valor da inteira.

A diferença será no número de ingressos colocados à venda. Nesta terça-feira, o Governo do DF publicará um novo decreto flexibilizando o protocolo e ampliando a capacidade dos estádios de 25% para 30%. Dessa forma, o público máximo passa de 18 para 22 mil no Mané Garrincha.

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