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Flamengo define preços e deve iniciar venda de ingressos para jogo da Libertadores na quinta-feira

Valores dos bilhetes serão os mesmos aos da partida contra o Defensa y Justica, pelas oitavas de final da Libertadores
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LanceNet

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Publicado em 

02 ago 2021 às 19:40

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 19:40

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Após a Conmebol confirmar o Mané Garrincha como palco de Flamengo x Olimpia, pelas quartas de final da Libertadores, o clube carioca ajusta os últimos detalhes antes de iniciar a venda de ingressos. A ideia da diretoria rubro-negra é, inclusive, abrir a comercialização dos bilhetes nesta quinta-feira. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal "O Dia".
+ Governo do DF prepara novo decreto e flexibiliza protocolo para público nos estádiosA princípio, os preços dos ingressos serão os mesmos aos do duelo com o Defensa y Justicia: de R$140,00 a R$500,00. Vale lembrar que os planos de sócios-torcedores têm prioridade na compra além de 50% de desconto no valor da inteira.
A diferença será no número de ingressos colocados à venda. Nesta terça-feira, o Governo do DF publicará um novo decreto flexibilizando o protocolo e ampliando a capacidade dos estádios de 25% para 30%. Dessa forma, o público máximo passa de 18 para 22 mil no Mané Garrincha.
+ Fla na cola do G-4: veja a tabela completa do Brasileirão
Ao contrário da partida contra o Defensa y Justicia, o Flamengo tem tempo de sobra para organizar a operação. Na partida das quartas de final da Libertadores, o clube iniciou a venda de ingressos apenas quatro dias antes e contou com a presença de um pouco mais de 5.500 torcedores. A expectativa é que a procura por entradas seja maior desta vez.

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