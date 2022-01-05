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Flamengo define posição com uma das prioridades e começa a mapear mercado

Após a confirmação de Paulo Sousa, departamento de futebol começa a trabalhar junto ao técnico e define a contratação de um goleiro como uma das prioridades para a temporada...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2022 às 06:30

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 06:30

Com o comando técnico definido e a imersão de Paulo Sousa no elenco atual do Flamengo, com relatórios e informações, o departamento de futebol começou a definir prioridades para 2022. Entre elas, está a contratação de um goleiro. O clube já iniciou o mapeamento do mercado atrás de um atleta que chegue ao Ninho do Urubu para disputar a titularidade já nesta temporada.Por ora, segundo o LANCE! apurou, foram apenas feitas avaliações e sondagens pela diretoria do Flamengo, mas nenhum contato oficial, tampouco propostas.
Quatro goleiros estarão à disposição de Paulo Sousa e sua comissão técnica, aguardados no Rio de Janeiro a partir do fim desta semana. César, com contrato até abril de 2022, não deve seguir no clube. Não teve sequência em 2021 e terminou o ano passando por uma segunda cirurgia no joelho direito.
Já Gabriel Batista, de 23 anos, fez 15 jogos na temporada passada, e não se credenciou a brigar pela titularidade. Portanto, a princípio, 2022 começa no Flamengo com dois nomes disputando a vaga debaixo da trave: o campeão e experiente Diego Alves, de 36 anos, e o promissor Hugo Souza, de 22 anos.
Apesar de participações decisivas em vários títulos e jogos importantes, as últimas temporadas de Diego Alves também foram marcadas por lesões e problemas físicos. No Brasileirão, por exemplo, o camisa 1 só disputou 10 rodadas no torneio de 2020 e 26 rodadas na edição encerrada em dezembro.
Hugo, por sua vez, fez sua estreia entre os profissionais em 2020, destacando-se logo com atuações importantes e tornou-se o goleiro titular mais jovem a ser campeão brasileiro pelo Fla. Em 2021, contudo, admitiu os erros dentro e fora de campo, os quais custaram seu espaço na equipe, caindo para terceira opção. No final do Brasileirão, voltou a ter uma sequência e terminou o ano em alta.
A predileção de Paulo Sousa por um jogo construído desde a saída com os goleiros, a oscilação do jovem Hugo Souza - em quem o Flamengo deposita esperanças para o futuro - e a situação de Diego Alves, que estendeu vínculo por mais uma temporada, explicam a busca do Fla por um goleiro "pronto".
Crédito: PauloSousaaoladodeMarcosBrazeBrunoSpindel,nomesfortesdofutebol,eopresidenteLandim(F:Reprodução

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